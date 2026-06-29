ASL Foggia, piano di prevenzione contro il colpo di calore nei luoghi di lavoro

ASL Foggia, attraverso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL), presenta il Piano Mirato di Prevenzione del colpo di calore, un’iniziativa rivolta ai settori maggiormente esposti alle alte temperature, con particolare attenzione all’edilizia.

L’evento di presentazione si terrà domani, 30 giugno, alle ore 9.30, nella sala conferenze della sede SPESAL in Piazza Pavoncelli a Foggia. L’incontro è rivolto a datori di lavoro, responsabili della sicurezza, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e parti sociali coinvolte nella tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il tema centrale riguarda le ondate di calore, sempre più frequenti, che rappresentano un rischio concreto per chi lavora all’aperto o in ambienti con temperature elevate. L’esposizione prolungata al sole, unita allo sforzo fisico e a condizioni microclimatiche sfavorevoli, può causare stress termico e colpi di calore anche gravi. Per questo la prevenzione viene indicata come elemento fondamentale per ridurre infortuni e migliorare la sicurezza complessiva.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali misure previste dal piano, tra cui la valutazione del rischio da calore e radiazione solare, il monitoraggio delle condizioni meteorologiche, la riorganizzazione dei turni nelle fasce orarie meno critiche, le pause in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua, l’uso di abbigliamento adeguato, la formazione dei lavoratori, il rafforzamento del primo soccorso e il coinvolgimento del medico competente per i soggetti più vulnerabili.

Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione tra tutte le figure della prevenzione, dai datori di lavoro ai lavoratori, per una gestione efficace del rischio.

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e parti sociali per condividere strategie, buone pratiche e strumenti operativi in grado di affrontare gli effetti delle alte temperature nei luoghi di lavoro”, dichiara la direttrice generale di ASL Foggia, Tiziana Dimatteo. “L’obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, promuovendo modelli organizzativi che mettano al centro la tutela della salute delle persone”.

Sulla stessa linea la direttrice facente funzioni dello SPESAL, Ada Arsa, che sottolinea come il fenomeno richieda una gestione strutturata. “Le alte temperature costituiscono oggi un fattore di rischio professionale che richiede una gestione attenta e programmata, soprattutto nei settori che si svolgono prevalentemente all’aperto, come l’edilizia”, spiega. “Il Piano Mirato è stato definito per sostenere le imprese nell’adozione di misure concrete per la tutela della salute dei lavoratori. Prevenire vuol dire valutare i rischi, organizzare il lavoro, fare formazione e promuovere collaborazione tra istituzioni, aziende, professionisti della sicurezza e lavoratori. Solo attraverso un impegno condiviso è possibile garantire ambienti di lavoro più sicuri e ridurre gli eventi avversi correlati alle ondate di calore”.