Assoturismo Capitanata contro la Regione: "Penalizza il turismo balneare e ignora le imprese del settore”

Assoturismo Capitanata esprime forte preoccupazione e dissenso rispetto agli indirizzi della Regione Puglia sul consumo di cibo portato da casa negli stabilimenti balneari. Al centro della polemica vi sono le recenti dichiarazioni del presidente regionale Antonio Decaro, considerate dall’associazione non rispondenti alla realtà quotidiana del comparto turistico.
Secondo Assoturismo Capitanata, il riferimento al semplice consumo di un “panino” non rispecchierebbe ciò che accade effettivamente sulle spiagge attrezzate. Nella pratica, infatti, si registrerebbe spesso l’ingresso di pasti completi all’interno degli stabilimenti, con conseguenze organizzative e gestionali rilevanti.
L’associazione evidenzia come tale situazione possa generare criticità legate a igiene, gestione dei rifiuti, decoro e pulizia delle aree comuni, oltre a incidere sull’organizzazione dei servizi garantiti quotidianamente dagli operatori balneari attraverso investimenti e personale dedicato.
Particolare perplessità viene espressa anche sul richiamo all’utilizzo delle spiagge da parte dei “pugliesi”. Secondo Assoturismo, il comparto balneare regionale si reggerebbe in larga parte sul flusso di turisti nazionali e internazionali, che scelgono la Puglia per la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
L’associazione sottolinea inoltre il rischio che misure di questo tipo possano incidere negativamente sull’immagine del sistema turistico regionale, costruita negli anni attraverso investimenti e professionalità da parte degli imprenditori del settore.
Critiche vengono rivolte anche al metodo istituzionale adottato. Secondo Assoturismo Capitanata, le decisioni sarebbero state assunte senza un preventivo confronto con le associazioni di categoria, che rappresentano migliaia di operatori del settore e ne conoscono le dinamiche quotidiane.
Gli stabilimenti balneari vengono definiti come vere e proprie imprese turistiche, impegnate in attività che spaziano dalla sicurezza alla ristorazione, dalla manutenzione all’assistenza ai clienti, elementi che contribuirebbero alla competitività della destinazione Puglia.
Assoturismo Capitanata chiede quindi l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la Regione Puglia, affinché le decisioni che riguardano il comparto turistico vengano condivise con chi opera direttamente sul territorio.
Secondo l’associazione, il turismo non può essere regolato attraverso interventi semplificati o estemporanei, ma necessita di scelte strutturate, condivise e orientate alla tutela della qualità dell’offerta e della competitività regionale, evitando misure che possano penalizzare le imprese del settore.