BRINDISI – Un autocarro che trasportava un carico di angurie si è ribaltato nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 16, in direzione Bari, all’altezza dello svincolo per Serranova.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Nonostante l’entità dell’incidente, non si registrano feriti.

A seguito del ribaltamento, parte del carico si è riversata sulla carreggiata, rendendo necessarie le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza dell’area. Lo svincolo interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo pesante e il ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre il personale di Anas sta gestendo la viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fonte: TeleNorba.it.