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Home // Manfredonia // Bar delle Rose, dagli anni Sessanta in poi: racconti d’estate all’ombra del mitico “Bar della Quiete”

MANFREDONIA BAR DELLE ROSE Bar delle Rose, dagli anni Sessanta in poi: racconti d’estate all’ombra del mitico “Bar della Quiete”

"Stove na volte Tuccille della Croce, che faceva l'angelo giù per la discesa sotto il sole. E, in fondo, era davvero un angelo di Dio"

Bar delle Rose, dagli anni Sessanta in poi: racconti d'estate all'ombra del mitico "Bar della Quiete"

Bar delle Rose, dagli anni Sessanta in poi: racconti d'estate all'ombra del mitico "Bar della Quiete" - PH: Claudio Castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Stove na volte Giuvanne da Croce, seduto sotto u purtone.
Stove na volte il ciuccio di Maradoss; oggi, al suo posto, c’è la politica di Fora Porte.
Stove na volte nu dente spuzzete, caduto a nu povure puzzente.
Stove na volte Angelina Gambe Storte, che aveva il cuore sulle ginocchia e l’anima nella testa.
Stove na volte u ciucce de Pitre di Manfredonia… se fate i buoni, continuo la storia.
Stove na volte Tuccille della Croce, che faceva l’angelo giù per la discesa sotto il sole. E, in fondo, era davvero un angelo di Dio.
Stove na volte Piripicchio di Barletta, che veniva spesso in città a mettere in scena le sue scenette sulla Piazzetta.
Stove na volte la Capa Galluccia, che ogni sera camminava sotto la luna.
Stove na volte il bene e il male, che non avevano nulla in comune. Oggi, invece, sembrano avere lo stesso colore.
Stove na volte u Murchete nella Villa Comunale, negli anni Sessanta.
Stove na volte, ma adesso non c’è più: un pezzo di paese perduto sotto le pietre del tempo.
Stove na volte una casa di tolleranza alla fine di via San Francesco. Era una palazzina colorata e isolata, ma erano gli anni della guerra.
Stove na volte Matteije Sciambrignone, che tutte le sere cantava una canzone in Piazza Marconi, accompagnata da un bicchiere di vino.
Stove na volte a Trotturuije da Pastore, dove si cresceva di giorno e di notte con le canzoni di Lucio Dalla.
Stove na volte l’Hotel Gargano. Oggi c’è ancora, ma chiuso, avvolto dal degrado e dall’abbandono.
Stove na volte u Murchete Ittico; oggi al suo posto c’è un locale poco utilizzato.
Stove na volte u trone arrivava in città, portando i nostri emigranti che tornavano dall’estero e i lavoratori pendolari.
Stove na volte nu nugozie vicino alla Stella che profumava tutta Manfredonia.
Stove na volte… ma alla prossima giornata vi racconterò un’altra pagina di storia.

A cura di Claudio Castriotta.

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