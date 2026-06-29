Barletta, la promozione in Serie C porta un regalo ai più piccoli: ingresso gratuito

BARLETTA – Un segnale concreto per costruire il pubblico del futuro e riportare sempre più famiglie sugli spalti. Dopo la storica promozione in Serie C, il Barletta sceglie di celebrare il ritorno tra i professionisti con un’iniziativa destinata a far discutere positivamente: per l’intera stagione sportiva i bambini fino a 9 anni compiuti (under 10) potranno entrare gratuitamente allo stadio.

La decisione, annunciata ufficialmente dal club biancorosso, nasce dall’intento di incentivare la partecipazione delle famiglie e di rendere l’esperienza della partita sempre più accessibile ai più giovani. «Accogliendo le numerose richieste pervenute da parte dei propri tifosi e con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore partecipazione delle famiglie allo stadio, il club ha deciso di innalzare l’età per l’ingresso gratuito allo stadio fino ai 9 anni compiuti», si legge nella nota diffusa dalla società.

L’iniziativa non si fermerà qui. Nel corso della stagione, infatti, il Barletta organizzerà anche alcune giornate speciali durante le quali l’ingresso sarà gratuito per tutti gli Under 14, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni federali.

Un modello ancora poco diffuso in Italia

Nel panorama calcistico italiano, agevolazioni di questo tipo sono ancora piuttosto rare e spesso limitate a singole partite o iniziative promozionali. La FIGC, ad esempio, ha promosso il progetto “Kids Stand”, che consente ai bambini di assistere ad alcune gare con un biglietto simbolico da un euro.

Anche diverse società professionistiche hanno sperimentato formule dedicate ai più piccoli: l’Udinese organizza i “Kids Day” con ingresso gratuito per gli Under 14, l’Empoli propone frequentemente biglietti omaggio per i bambini accompagnati da un adulto, mentre il Sassuolo ha più volte lanciato l’iniziativa “Porta un bambino gratis”.

All’estero una tradizione consolidata

In diversi Paesi europei, invece, l’accesso gratuito o fortemente agevolato per i bambini rappresenta una pratica consolidata. In Germania, numerosi club favoriscono da anni la presenza delle famiglie sugli spalti offrendo l’ingresso gratuito agli Under 14 o tariffe estremamente ridotte, con l’obiettivo di fidelizzare le nuove generazioni e mantenere viva la cultura del tifo.

Con questa scelta, il Barletta si inserisce in una visione moderna del calcio, puntando non solo ai risultati sul campo ma anche alla crescita del proprio pubblico. Un investimento sul futuro che potrebbe diventare un esempio anche per altre società italiane, soprattutto in un momento in cui riportare famiglie e bambini allo stadio rappresenta una delle sfide più importanti per il movimento calcistico nazionale.

Lo riporta l’ANSA