MARGHERITA DI SAVOIA – Una giornata di sport, agonismo e valori ha animato la spiaggia del Lido Albatros, dove si è svolta la settima edizione del Trofeo Apulia Beach Wrestling – Memorial “Lucio Caneva”, quarta tappa del circuito nazionale FIJLKAM 2026 di lotta sulla sabbia. L’evento ha richiamato 200 atleti in rappresentanza di 18 società provenienti da nove regioni italiane, confermando la Puglia tra le realtà di riferimento della disciplina.

Organizzata dall’A.S.D. Evolution Artagon Foggia, in collaborazione con il Comitato Regionale FIJLKAM – Settore Lotta e con il patrocinio del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia, la manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Toscana.

Nella graduatoria a squadre il successo è andato all’A.S.D. Evolution Artagon Foggia, davanti all’A.S.D. Palomba Francesco, mentre sul terzo gradino del podio è salito il CUS Unical di Cosenza.

Gli organizzatori hanno ricevuto il plauso della FIJLKAM per l’elevato livello organizzativo. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla presidente dell’Evolution Artagon Foggia, Monica Refolo, e ad Antonio Moroso, insieme al presidente del Settore Lotta Franco Quarto e al presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia, Roberto D’Alessandro, per il contributo alla crescita della manifestazione.

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026, la significativa partecipazione delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, presenti sia durante la manifestazione sia nella cerimonia di premiazione dei giovani atleti. Hanno preso parte all’evento rappresentanti della Brigata Marina San Marco, della Marina Militare, della Capitaneria di Porto e dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando il forte legame tra il mondo dello sport e quello delle istituzioni. Un ruolo di rilievo è stato svolto anche dal maestro benemerito Mauro Lagattolla, consulente della Presidenza regionale FIJLKAM Puglia, affiancato dal figlio Angelo Fabio Lagattolla, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Alla manifestazione hanno partecipato anche le madrine Edit Dozsa e Dalma Caneva, oltre ai rappresentanti della FIJLKAM Basilicata e del settore Judo della FIJLKAM Puglia, a testimonianza della collaborazione tra i diversi comparti federali. L’edizione 2026 del Trofeo Apulia Beach Wrestling si chiude così con un bilancio positivo, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della disciplina e rendendo omaggio alla memoria di Lucio Caneva, nel segno dello sport, della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni e movimento federale.

Cuore pulsante della giornata è stata la presenza delle istituzioni in divisa.

Per la Brigata Marina San Marco hanno presenziato il Secondo Capo Raffaele Pastanella, il Sottocapo Scelto Riccardo Bozza e il Sottocapo di 3ª Classe Antonio Dell’Olio, ai quali la FIJLKAM Puglia rivolge un sentito e doveroso ringraziamento. In rappresentanza del Direttore Marittimo Ammiraglio Donato De Carolis è intervenuto il Capitano di Fregata Stefano Rotolo, Direttore della Stazione Satellitare Italiana Cospas-Sarsat e la significativa presenza del Sottocapo Aiutante Np/Pn Angelo Fabio Lagattolla della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Il tutto in una cornice di sicurezza garantita dai Carabinieri della BAT che hanno presenziato per tutta la durata dell’evento. Un grazie al Comandante Provinciale Colonnello Massimiliano Galasso per la vicinanza, e il sostegno.

Di grande rilievo è stata l’autorevole presenza e fattiva collaborazione del Maestro Benemerito Cavaliere Mauro Lagattolla, consulente della Presidenza Regionale FIJLKAM Puglia e del figlio Angelo Fabio: in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia è stato tra i primi istruttori Difesa Personale-MGA della Puglia, formato direttamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Una presenza, quella della famiglia del Cav. Mauro Lagattolla, da sempre saldamente legata alla FIJLKAM ed al mondo delle Forze Armate, che ha ulteriormente impreziosito la giornata.

Un onore particolare è stato vedere i nostri ospiti protagonisti della premiazione dei giovani vincitori: un gesto di grande valore educativo, che ha consegnato ai più piccoli un messaggio di disciplina, rispetto e dedizione. Un pensiero di gratitudine va inoltre al Contrammiraglio Michele Orini, che ha reso possibile e ha creduto in questo prezioso raccordo tra la Marina Militare e la Federazione