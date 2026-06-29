Bottega degli Apocrifi al Puglia Showcase 2026 con 'Racconto personale'

La compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi sarà tra le protagoniste del Puglia Showcase 2026, il format dedicato al teatro e alla danza pugliese in programma dal 1° al 4 luglio a Fasano. L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia e realizzata da Puglia Culture, rappresenta dal 2012 una vetrina di riferimento per il dialogo tra la scena artistica regionale e operatori, critici e circuiti nazionali e internazionali.

Selezionata tra le dodici compagnie pugliesi individuate tramite avviso pubblico, la Bottega degli Apocrifi porterà in scena il 1° luglio alle ore 12.00 al Teatro Sociale di Fasano lo spettacolo “Racconto personale”, scritto da Stefania Marrone e Mamadou Diakité e tratto da un racconto dello stesso Diakité, con la regia di Cosimo Severo.

Lo spettacolo, debuttato nel 2022, ha raggiunto nel corso di quattro anni circa duecento repliche in tutta Italia, consolidandosi come una delle produzioni più diffuse della compagnia.

“Racconto personale” racconta una storia che potrebbe nascere ovunque, in un viaggio, in una sala d’attesa o in una fila qualsiasi, dove l’ascolto diventa occasione di incontro con la vita degli altri e con ciò che accomuna le esperienze umane.

Protagonista è Mamadou, giovane della Costa d’Avorio che intraprende un viaggio “senza motivo apparente”: non fugge da guerre o persecuzioni e vive in condizioni di relativa stabilità, ma decide comunque di partire alla ricerca di un’opportunità diversa. Il suo percorso attraversa il deserto e prende avvio dall’incontro con un trafficante noto come Sita la venditrice, figura chiave della sua esperienza migratoria.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.