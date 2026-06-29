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MANFREDONIA MEZZANONE Braccianti tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, alloggi di fortuna e acqua non potabile

La vita quotidiana si consuma tra alloggi di fortuna, condizioni igieniche precarie e difficoltà di accesso all’acqua potabile

Braccianti tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, alloggi di fortuna e acqua non potabile

Borgo Mezzanone - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nei ghetti dei braccianti del Foggiano, tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, la vita quotidiana si consuma tra alloggi di fortuna, condizioni igieniche precarie e difficoltà di accesso all’acqua potabile, aggravate in questi giorni dal grande caldo estivo.

Nel campo abusivo di Borgo Mezzanone, dove attualmente vivono poco meno di 3mila lavoratori stranieri destinati a diventare circa 5mila nel picco stagionale, la gestione dell’acqua rappresenta una delle emergenze principali. Le cisterne devono essere riempite e pulite con regolarità per garantire un minimo di potabilità, ma secondo quanto segnalato da alcuni lavoratori ai sindacati, queste operazioni non avverrebbero sempre in modo costante. Servono infatti decine di migliaia di litri d’acqua per soddisfare i bisogni essenziali della popolazione presente nella baraccopoli.

La situazione si inserisce in un contesto più ampio di criticità strutturali che da anni interessano le aree di insediamento informale dei lavoratori agricoli, dove mancano servizi essenziali e condizioni abitative dignitose. Le strutture di fortuna, spesso ricavate da materiali di recupero, non garantiscono standard minimi di sicurezza e vivibilità.

A preoccupare ulteriormente è anche il mancato utilizzo delle risorse previste per la riqualificazione delle aree degradate. In particolare, viene segnalata la perdita di circa 200 milioni di euro del Pnrr destinati a interventi sul territorio, un’occasione mancata per affrontare in modo strutturale una delle emergenze sociali e lavorative più complesse della Capitanata.

Una condizione che, tra caldo estremo, sovraffollamento e carenze infrastrutturali, continua a mettere in evidenza la fragilità di un sistema abitativo che coinvolge migliaia di braccianti impiegati nel settore agricolo stagionale.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

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