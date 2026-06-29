PUGLIA – L’alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature tipicamente estive. L’unica eccezione riguarda la Daunia, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile assistere allo sviluppo di nuvolosità con locali rovesci e temporali.

Lunedì 29 giugno si apre all’insegna del sole su quasi tutta la Puglia. Sulla Daunia, tuttavia, dopo una mattinata poco nuvolosa, nelle ore centrali sono attesi addensamenti con deboli precipitazioni, seguiti da un rapido miglioramento in serata. Sul resto del territorio – Murge, Tavoliere, litorali adriatici, litorale ionico e Salento – il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, mentre il mare si presenterà poco mosso.

Martedì 30 giugno il quadro meteorologico cambierà solo sulla Daunia, dove il rapido aumento della nuvolosità nel pomeriggio potrà favorire piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Sul resto della regione prevarranno ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale sul basso Adriatico e nel Salento. Venti deboli in rotazione dai quadranti nord-occidentali a quelli settentrionali.

Mercoledì 1° luglio proseguirà il dominio dell’alta pressione. Ancora una volta la Daunia sarà l’area più esposta all’instabilità pomeridiana, con possibili rovesci e temporali dopo una mattinata variabile. Sul Tavoliere è previsto un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, mentre il resto della Puglia continuerà a beneficiare di condizioni generalmente stabili e soleggiate. Il Basso Adriatico tenderà a divenire localmente mosso, mentre il Canale d’Otranto resterà poco mosso.

Nel complesso, la settimana si conferma caratterizzata da un clima estivo, con sole prevalente e fenomeni limitati ai rilievi e alle aree interne della Daunia durante le ore più calde della giornata.