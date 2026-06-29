L’ondata di caldo eccezionale che sta interessando l’Italia raggiungerà il suo picco oggi, con temperature molto elevate anche in Capitanata, dove il Tavoliere sarà tra le aree più calde del Paese, con valori che potranno toccare i 39 gradi. A partire daoggi, però, è previsto un graduale cambiamento con l’arrivo di aria più fresca, accompagnata da temporali anche intensi.

A tracciare il quadro è Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. «L’ondata di caldo estremo che sta attraversando l’Europa in questa fine di giugno sta assumendo proporzioni storiche. Una massa d’aria subtropicale eccezionalmente calda ha investito il continente, frantumando record di temperatura sia storici sia mensili, tanto sul fronte delle massime diurne quanto su quello delle minime notturne», spiega.

Tra le zone maggiormente interessate figurano il Tavoliere, con punte fino a 39 °C, la Val Padana, dove si potranno raggiungere 39-41 °C, le aree interne tirreniche, la Sardegna e localmente anche la Sicilia, con temperature comprese tra 37 e 39 °C.

Secondo l’esperto, il quadro meteorologico è destinato a cambiare nel corso della settimana. «Fortunatamente si intravede una luce in fondo al tunnel: il rovente anticiclone nel corso della settimana si indebolirà progressivamente, favorendo così l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Atlantico che dalle Alpi si spingeranno sin verso le nostre regioni meridionali. Il forte contrasto termico porterà, tuttavia, alla formazione di rovesci e temporali che localmente risulteranno di forte intensità, accompagnati da grandinate e colpi di vento», sottolinea Mazzoleni.

Il primo peggioramento è atteso tra lunedì e martedì, quando i fenomeni interesseranno inizialmente Alpi, Prealpi e Appennino, con possibili sconfinamenti sulla Val Padana centro-occidentale e nelle aree interne tirreniche.

Mercoledì è previsto il transito di una perturbazione più organizzata diretta verso i Balcani, che porterà rovesci e temporali diffusi al Nord, ma anche lungo l’Appennino e sulle regioni adriatiche, coinvolgendo quindi anche parte della Puglia. Giovedì l’instabilità si concentrerà soprattutto sul Centro Italia e su alcune aree del Sud, mentre venerdì il maltempo potrebbe estendersi al basso versante tirrenico e alla Sicilia, uno scenario ancora da confermare.

Il passaggio della perturbazione determinerà anche un sensibile calo delle temperature, soprattutto da mercoledì e giovedì. «I temporali prima e il passaggio della perturbazione poi porteranno un po’ di refrigerio, con massime in calo soprattutto da mercoledì-giovedì. Da metà settimana i valori diurni si porteranno a tratti sotto i 30 °C al Nord-Est e sulle regioni adriatiche, mentre faticheranno un pochino di più a scendere al Nord-Ovest, sulle tirreniche e nelle zone interne delle isole, dove si avranno ancora picchi di 33-35 °C. Il tutto sarà accompagnato da un’intensificazione della ventilazione, in particolar modo al Centro-Sud, che dovrebbe ulteriormente accentuare il calo termico», conclude il meteorologo di 3bmeteo.

Lo riporta foggiatoday.it.