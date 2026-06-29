Campi Diomedei, De Sabato: “Regole, guardiania e servizi per salvare il parco”

Il grave episodio avvenuto ai Campi Diomedei, dove un bambino di 4 anni è stato investito da una bicicletta elettrica riportando una frattura del femore con successivo intervento chirurgico, riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle aree verdi cittadine.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Antonio De Sabato, che sottolinea come la questione non riguardi lo strumento della mobilità sostenibile in sé. “Questa non è una battaglia contro le biciclette elettriche. Le biciclette a pedalata assistita e gli altri mezzi della mobilità sostenibile rappresentano una risorsa importante per ridurre traffico e inquinamento. Sarebbe sbagliato criminalizzare strumenti che, se utilizzati nel rispetto delle regole, contribuiscono a rendere le città più moderne e sostenibili. Il problema non è il mezzo, ma il suo utilizzo”, afferma.

De Sabato richiama però la necessità di interventi immediati nelle aree pedonali dei parchi cittadini. “Quando biciclette elettriche e altri mezzi vengono condotti ad alta velocità all’interno di parchi pubblici e aree pedonali, dove sono presenti bambini, anziani e famiglie, il diritto alla mobilità deve necessariamente conciliarsi con il diritto alla sicurezza. Per questo rivolgo un appello alla sindaca e al comandante della Polizia Locale affinché venga valutata con urgenza l’adozione di un’ordinanza che imponga di condurre a mano biciclette elettriche e altri mezzi elettrici nelle aree pedonali dei Campi Diomedei e degli altri parchi cittadini, prevedendo contestualmente controlli costanti da parte della Polizia Locale”.

Il consigliere allarga poi il discorso alla gestione complessiva del parco, definito un patrimonio pubblico da tutelare con maggiore struttura organizzativa. “I Campi Diomedei sono uno dei beni pubblici più preziosi della città. Un patrimonio ambientale, culturale e sociale che deve essere governato, custodito e valorizzato quotidianamente. Per questo ritengo sia arrivato il momento di avviare una gestione più strutturata del parco attraverso l’istituzione di un servizio di guardiania e presidio, capace di prevenire comportamenti scorretti e garantire il rispetto delle regole; la realizzazione di servizi igienici pubblici, indispensabili in un parco frequentato ogni giorno da centinaia di persone; un sistema di controlli e manutenzione costante per preservare il patrimonio pubblico”.

Infine, De Sabato evidenzia criticità ricorrenti legate all’uso improprio degli spazi e ai danni alle infrastrutture. “Troppo spesso assistiamo a giochi impropri, utilizzi non consentiti degli spazi e comportamenti incivili che non solo compromettono la sicurezza dei frequentatori, ma provocano anche danni alle infrastrutture del parco, a partire dagli impianti di irrigazione, costringendo il Comune a continui interventi di ripristino con ulteriori costi a carico della collettività. Governare un grande parco urbano significa prevenire il degrado prima che si manifesti, non intervenire quando ormai la situazione è sfuggita di mano. I Campi Diomedei devono continuare a essere il luogo delle famiglie, dello sport, della cultura e del tempo libero. Perché ciò sia possibile servono regole chiare, servizi adeguati, manutenzione costante e una presenza visibile delle istituzioni. I Campi Diomedei sono un bene comune. E proprio perché appartengono a tutti, hanno bisogno di essere difesi, custoditi e governati con responsabilità. Solo così potranno continuare a rappresentare uno dei simboli più belli della Foggia che vogliamo costruire”, conclude.

Lo riporta foggiatoday.it.