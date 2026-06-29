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LEGA NAVALE MF Canoa e Kayak, doppio podio per la Lega Navale di Manfredonia ai Regionali di Molfetta

Sul terzo gradino del podio è salito invece Nicholas Lombardi, autore di una prova convincente

Canoa e Kayak, doppio podio per la Lega Navale di Manfredonia ai Regionali di Molfetta

Canoa e Kayak, doppio podio per la Lega Navale di Manfredonia ai Regionali di Molfetta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Arrivano risultati di prestigio per i giovani atleti della sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana, protagonisti al Campionato Regionale Puglia di Canoa e Kayak, disputato a Molfetta.

Nella categoria Allievi A K1 sui 200 metri, i portacolori del sodalizio sipontino hanno conquistato un doppio piazzamento sul podio. A mettersi in evidenza è stato Nicholas Pio Telera, che ha chiuso la gara al secondo posto. Per il giovane atleta si è trattato dell’esordio assoluto in competizione, affrontato con una prestazione che gli è valsa immediatamente un piazzamento di rilievo.

Sul terzo gradino del podio è salito invece Nicholas Lombardi, autore di una prova convincente che gli ha permesso di confermare le proprie qualità in una manifestazione di livello regionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, che ha sottolineato come i risultati ottenuti rappresentino il frutto del lavoro svolto quotidianamente da atleti, tecnici e famiglie.

Oltre all’aspetto agonistico, la società ha ribadito il valore educativo della disciplina, evidenziando come la canoa contribuisca alla crescita dei giovani attraverso principi quali lealtà, impegno, rispetto e spirito di squadra, favorendo al tempo stesso la nascita di nuove amicizie e la condivisione di esperienze formative.

La giornata di Molfetta conferma così il buon momento del movimento canoistico sipontino, che continua a investire nella crescita del settore giovanile e nella valorizzazione dei propri talenti.

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