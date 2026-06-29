L’Arma dei Carabinieri celebra un traguardo straordinario che unisce la memoria personale alla storia dell’Istituzione: il 100° compleanno del Vice Brigadiere in congedo Giovanni Ciccone, simbolo di dedizione, servizio e fedeltà ai valori della Benemerita.

In occasione della ricorrenza, il Generale di Brigata Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale di Bari, competente per territorio, ha fatto visita al festeggiato per consegnargli una lettera augurale firmata dal Comandante Generale dell’Arma e un crest istituzionale personalizzato, a testimonianza del forte legame tra Carabinieri in servizio e in congedo.

Arruolato nel 1950, Giovanni Ciccone ha prestato servizio con onore in diverse sedi, tra cui le Stazioni di Alessandria, Cuneo, Pescara e Altamura, oltre all’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Altamura. È andato in congedo nel 1983, dopo oltre trent’anni di attività nell’Arma. Anche dopo la fine del servizio attivo ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale e per la sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presente alla celebrazione.

Il raggiungimento dei 100 anni viene definito dall’Arma non solo un momento di festa privata, ma anche un patrimonio di memoria collettiva. “Un esempio vivente di dedizione, spirito di sacrificio e attaccamento ai valori della Benemerita”, viene sottolineato nel messaggio augurale.

Durante la visita, il momento più significativo è stato la consegna del crest istituzionale, gesto che ha simbolicamente ribadito come il senso di appartenenza all’Arma non si esaurisca con il congedo. “Non si smette mai di essere Carabinieri; l’uniforme si può anche riporre, ma il giuramento resta nel cuore”, è stato ricordato nel corso della cerimonia.

Circondato dall’affetto dei familiari, dei colleghi in servizio e in congedo e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Giovanni Ciccone ha ricevuto gli auguri più sentiti da tutta l’Arma dei Carabinieri per questo importante traguardo di vita e servizio.