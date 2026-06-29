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SAN GIOVANNI ROTONDO Casa Sollievo, trapianto con sangue cordonale conservato dal 2010 salva una paziente

Un’unità di sangue cordonale raccolta e crioconservata nel 2010 è stata utilizzata per un trapianto di cellule staminali emopoietiche

Casa Sollievo, trapianto con sangue cordonale conservato dal 2010 salva una paziente

Casa Sollievo, trapianto con sangue cordonale conservato dal 2010 salva una paziente - Fonte immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Medicina //

Un’unità di sangue cordonale raccolta e crioconservata nel 2010 è stata utilizzata per un trapianto di cellule staminali emopoietiche su una paziente adulta affetta da una grave forma di leucemia, ricoverata in un centro trapianti italiano. Un intervento reso possibile grazie alla Banca del sangue cordonale della Regione Puglia, attiva presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, struttura voluta da San Pio.

La donazione originaria risale a un gesto di solidarietà di una giovane madre e rappresenta una delle numerose unità conservate nella banca pugliese, che fa parte delle 18 banche pubbliche di sangue cordonale presenti in Italia. Ogni unità destinata al trapianto viene sottoposta a controlli rigorosi per escludere malattie infettive e deve garantire un numero adeguato di cellule staminali.

Con questo nuovo intervento, salgono a 26 le unità salvavita cedute dalla banca dalla sua istituzione nel 2008, con utilizzi che hanno raggiunto anche centri internazionali in Stati Uniti, Francia, Israele, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito e Spagna.

«Sono 21.914 le mamme pugliesi che, nel corso degli anni, hanno scelto di donare il sangue del cordone ombelicale. Grazie a questo straordinario gesto, oggi 26 pazienti trapiantati hanno potuto beneficiare di una concreta opportunità di cura», ha spiegato Michele Santodirocco, medico responsabile della Banca del Sangue Cordonale della Regione Puglia presso Casa Sollievo della Sofferenza.

Sull’importanza della compatibilità genetica è intervenuto anche Giuseppe Fania, responsabile dell’Unità di Medicina Trasfusionale e Laboratorio Analisi Cliniche della stessa struttura.

«Trovare una compatibilità genetica tra persone che non appartengono alla stessa famiglia è un evento rarissimo, con una probabilità di circa 1 su 100.000», ha sottolineato il medico.

La Banca cordonale pugliese è inoltre impegnata nello sviluppo di ulteriori applicazioni terapeutiche, tra cui l’utilizzo di derivati del sangue cordonale per la produzione di gel piastrinico, destinato, previo consenso, al trattamento di ulcere diabetiche e ferite difficili, come nel caso di pazienti affetti da epidermolisi bollosa ereditaria.

Lo riporta ansa.it.

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