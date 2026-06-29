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Home // Cerignola // Cerignola, il Pd difende l’assessora Cicolella: “Le dimissioni non risolvono il problema sicurezza”

DIFESA CICOLELLA Cerignola, il Pd difende l’assessora Cicolella: “Le dimissioni non risolvono il problema sicurezza”

Secondo i consiglieri dem, la violenta rapina che ha colpito l'attività commerciale rappresenta «un episodio che ha ferito l'intera città»

Cerignola debutta alla BIT di Milano. Cicolella: "Un momento storico per la città"

Teresa Cicolella - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Solidarietà ai titolari della tabaccheria di corso Aldo Moro, vittime della recente rapina, e pieno sostegno all’assessora Teresa Cicolella, finita al centro delle richieste di dimissioni avanzate dopo l’episodio. È la posizione espressa dal Gruppo consiliare del Partito Democratico di Cerignola, che invita a non individuare nell’amministrazione comunale l’unica responsabile dell’emergenza sicurezza.

Secondo i consiglieri dem, la violenta rapina che ha colpito l’attività commerciale rappresenta «un episodio che ha ferito l’intera città» e che «non può diventare la nuova normalità». Il gruppo consiliare afferma di comprendere il clima di esasperazione vissuto da commercianti e cittadini, ma ritiene «sbagliato» attribuire esclusivamente al sindaco, alla giunta o all’assessore competente la responsabilità di un fenomeno che coinvolge lo Stato in tutte le sue articolazioni.

Nel comunicato viene ricordato il lavoro svolto dall’assessora Teresa Cicolella, alla quale il Pd riconosce l’impegno nel mantenere un confronto costante con le categorie produttive e con le istituzioni preposte alla sicurezza. Tra le azioni messe in campo vengono citate le nuove assunzioni nel comando di Polizia locale, gli investimenti nei sistemi di videosorveglianza, gli interventi per limitare l’accesso di mezzi elettrici e ciclomotori nei parchi cittadini e il dialogo continuo con Prefettura e forze dell’ordine.

Per il Gruppo consiliare, chiedere le dimissioni dell’assessora non rappresenterebbe una soluzione concreta, ma rischierebbe di distogliere l’attenzione dalle istituzioni che hanno competenze dirette in materia di ordine pubblico, come Prefettura, Questura e Ministero dell’Interno.

Il Partito Democratico rilancia inoltre la proposta di applicare anche a Cerignola il cosiddetto “Modello Caivano”, già avanzata dall’Associazione Commercianti, annunciando l’intenzione di sostenerla nelle sedi istituzionali e di sollecitare un confronto urgente tra amministrazione comunale e Prefettura.

Il comunicato si conclude con un appello all’unità: «Cerignola ha bisogno di coesione, non di polemiche», ribadendo la vicinanza del Gruppo consiliare al tessuto produttivo e ai cittadini della città.

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