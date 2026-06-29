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CERIGNOLA DESOGUS Cerignola, Jacopo Desogus nel mirino per rinforzare la fascia sinistra

Nell'ultimo campionato di Serie C, Desogus ha collezionato 25 presenze e 5 reti, numeri che non sono bastati alla Pro Patria per conquistare la salvezza

Cerignola, Jacopo Desogus nel mirino per rinforzare la fascia sinistra

Cerignola, Jacopo Desogus nel mirino per rinforzare la fascia sinistra - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola guarda al mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Jacopo Desogus, esterno offensivo classe 2002 reduce dall’esperienza con la Pro Patria. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttoc.com, il giocatore sarebbe uno degli obiettivi del club gialloblù.

Nell’ultimo campionato di Serie C, Desogus ha collezionato 25 presenze e 5 reti, numeri che non sono bastati alla Pro Patria per conquistare la salvezza, ma che hanno comunque confermato le qualità del giovane esterno.

La società ofantina, con il direttore sportivo Elio Di Toro impegnato nella costruzione della squadra, starebbe lavorando per mantenere gran parte dell’attuale reparto difensivo e, allo stesso tempo, inserire giovani di prospettiva capaci di garantire qualità e crescita nel tempo.

Desogus rappresenterebbe un innesto in linea con questa strategia, grazie alla sua esperienza già maturata in Serie C e alle caratteristiche che lo rendono un giocatore rapido, dinamico e abile nella fase offensiva.

L’esterno è ancora legato al Cittadella da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Per portarlo a Cerignola sarà quindi necessario trovare un’intesa con il club veneto, proprietario del cartellino del calciatore.

Lo riporta tuttomercatoweb.it.

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