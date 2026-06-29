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Home // Cronaca // Chindamo è la persona offesa: esiste anche un procedimento a carico di Biancofiore

CHINDAMO BIANCOFIORE Chindamo è la persona offesa: esiste anche un procedimento a carico di Biancofiore

Secondo quanto evidenziato dal legale, la ricostruzione dei fatti apparsa sulla stampa sarebbe “parziale e unilaterale”

Chindamo è la persona offesa: esiste anche un procedimento a carico di Biancofiore

Pasquale Chindamo - Fonte Immagine: sangiovannirotondonet.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Cronaca //

In merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi da alcune testate giornalistiche sulla vicenda che coinvolge l’ex consigliere comunale Salvatore Biancofiore e Pasquale Chindamo, l’avvocato Angelo Marano del Foro di Foggia, difensore di fiducia di Chindamo, interviene per fornire alcune precisazioni.

Secondo quanto evidenziato dal legale, la ricostruzione dei fatti apparsa sulla stampa sarebbe “parziale e unilaterale” e non terrebbe conto di un aspetto ritenuto centrale dalla difesa: Pasquale Chindamo, in relazione al medesimo episodio, risulterebbe persona offesa, avendo denunciato di aver subito una aggressione fisica e verbale da parte di Salvatore Biancofiore.

Per tali fatti, precisa l’avvocato Marano, penderebbe un procedimento penale a carico dello stesso Biancofiore, iscritto al numero 388/2025 RGNR Mod. 21-bis, con udienza fissata per il prossimo 24 novembre.

“Non si tratta quindi di una vicenda a senso unico – evidenzia la difesa – ma di uno scenario nel quale la Magistratura sarà chiamata a valutare anche le condotte denunciate da Chindamo”.

Il legale contesta inoltre la tempistica e le modalità della diffusione della notizia, ritenendo che la pubblicazione sia avvenuta in un momento politicamente sensibile, coincidente con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo, previsto per oggi, 29 giugno 2026, seduta durante la quale si procederà anche all’elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Secondo la difesa, la mancata menzione del procedimento a carico di Biancofiore avrebbe contribuito a fornire una rappresentazione incompleta della vicenda giudiziaria.

L’avvocato Marano invita pertanto gli organi di stampa, nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di completezza dell’informazione, a dare pari rilievo alla presente precisazione.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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