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INFERMIERI PUGLIA Concorso Infermieri Puglia 2026: pubblicata la banca dati ufficiale dei quiz

È stata pubblicata la banca dati ufficiale dei quiz del Concorso Unico Regionale della Puglia per 1.000 infermieri

Concorso Infermieri Puglia 2026: pubblicata la banca dati ufficiale dei quiz

Infermieri - Fonte Immagine: lespresso.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Economia // Lavoro //

È stata pubblicata la banca dati ufficiale dei quiz del Concorso Unico Regionale della Puglia per 1.000 infermieri, uno dei passaggi più attesi da migliaia di candidati che si preparano alla prova scritta. La pubblicazione segna l’avvio della fase più intensa dello studio per la selezione nel Servizio Sanitario Regionale pugliese.

La banca dati contiene centinaia di quesiti che costituiranno il riferimento principale per la preparazione. È inoltre indicato che, per uniformità nella struttura dei test, la risposta corretta è sempre la lettera “A”. Eventuali errori o anomalie potranno essere segnalati tramite gli strumenti messi a disposizione dagli organizzatori e, se confermati, saranno corretti prima delle prove.

Il programma dei quesiti è particolarmente ampio e copre tutte le principali aree della professione infermieristica e della normativa sanitaria. Tra gli argomenti figurano il processo di nursing e le diagnosi infermieristiche, l’assistenza clinica e la gestione delle emergenze, la farmacologia, l’anatomia e fisiologia, oltre a medicina interna, chirurgia, pediatria, ostetricia e ginecologia.

Ampio spazio è dedicato anche a temi normativi e organizzativi come la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità professionale e la Legge Gelli-Bianco, il Codice Deontologico dell’Infermiere, l’organizzazione del SSN, il Fascicolo Sanitario Elettronico, la normativa GDPR e il DM 77/2022 sulla sanità territoriale.

Dall’analisi dei contenuti emerge una prova che non richiede soltanto nozioni teoriche, ma anche capacità di ragionamento clinico e applicazione pratica del processo assistenziale, con particolare attenzione alla sicurezza delle cure e all’assistenza territoriale.

Il concorso rappresenta una delle più rilevanti procedure selettive degli ultimi anni nel Sud Italia e porterà all’assunzione di 1.000 infermieri destinati al rafforzamento degli organici sanitari regionali. La pubblicazione della banca dati apre quindi una fase decisiva per i candidati, che nelle prossime settimane saranno impegnati in una preparazione intensiva sui quesiti ufficiali.

Per molti partecipanti si tratta di un’occasione importante per ottenere un contratto stabile nella sanità pubblica pugliese, in un contesto in cui il fabbisogno di personale infermieristico resta una delle principali criticità del sistema sanitario regionale.

Lo riporta assocarenews.it.

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