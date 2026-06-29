Confagricoltura Foggia, al via gli incontri sul territorio sul bando regionale SRD01

Confagricoltura Foggia avvia una serie di incontri sul territorio per illustrare le opportunità legate al nuovo intervento regionale SRD01, dedicato agli investimenti nel settore agricolo. Dopo la presentazione provinciale a Foggia, il primo appuntamento è previsto per oggi alle 16:30 a Manfredonia, presso la sede locale dell’organizzazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende agricole sui mercati e migliorare la loro redditività, favorendo al contempo il potenziamento delle performance climatico-ambientali. Il bando prevede contributi a fondo perduto tra il 60% e l’80%, anche per investimenti collettivi legati al ciclo produttivo, destinati a interventi strutturali come l’acquisto di macchine e attrezzature agricole, la realizzazione di strutture per la conservazione delle scorte e la modernizzazione degli impianti irrigui.

Gli incontri proseguiranno alle 16:30 nelle sedi locali dell’organizzazione secondo il seguente calendario: Cerignola il 30 giugno, San Severo il 1 luglio, Lucera il 2 luglio, Vico del Gargano il 3 luglio, Ascoli Satriano il 6 luglio, Pietramontecorvino il 7 luglio e Serracapriola l’8 luglio.

Il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’agricoltura rappresenta il punto di forza dell’economia di Capitanata e dobbiamo fare tutto il possibile per potenziarne le capacità produttive, puntando sull’innovazione. Il bando della Regione Puglia rappresenta un’opportunità fondamentale per le aziende locali. Per questo motivo, la nostra struttura tecnica sarà presente su tutto il territorio per illustrare le modalità e i termini di partecipazione”.