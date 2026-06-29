L’intelligenza artificiale entra stabilmente nei servizi offerti da Confcommercio Foggia. In occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e della relazione sulle attività associative, è stato presentato PrenotazioneFacile.com, un nuovo assistente telefonico intelligente pensato per supportare imprese e lavoratori autonomi nella gestione delle prenotazioni.

La presentazione del progetto è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività della governance guidata dal presidente Antonio Metauro, che negli ultimi anni ha orientato l’associazione verso un modello sempre più centrato su innovazione, progettazione e sviluppo territoriale.

Secondo quanto evidenziato dall’associazione, Confcommercio Foggia ha progressivamente ampliato il proprio ruolo, affiancando alla tradizionale funzione di rappresentanza una crescente attività di elaborazione progettuale e servizio alle imprese. Un percorso condiviso dalla direzione e dagli organi associativi, che ha rafforzato il posizionamento dell’ente come interlocutore sui temi dello sviluppo economico e sociale.

Il progetto si inserisce in una strategia basata su quattro direttrici principali: città, cultura, innovazione e progettazione. Da questo approccio sono nati strumenti e iniziative come Espazium, l’istituzione dell’Ufficio Studi, il coordinamento Impresa Cultura Foggia e diversi progetti di innovazione tecnologica.

Particolare attenzione è stata dedicata anche allo sviluppo di strumenti digitali per le imprese, come il set professionale legato a TikTok Shop, pensato per favorire nuovi modelli di vendita e comunicazione attraverso formazione e assistenza tecnica.

In questo quadro si inserisce PrenotazioneFacile.com, definito come un’evoluzione naturale del percorso di innovazione dell’associazione. Il servizio utilizza un assistente telefonico in grado di rispondere automaticamente alle chiamate, dialogare con i clienti e gestire le prenotazioni 24 ore su 24, senza necessità di applicazioni o messaggistica.

La soluzione punta a ridurre le chiamate perse, migliorare i tempi di risposta e alleggerire il carico di lavoro degli operatori, garantendo al tempo stesso continuità di servizio e mantenendo la centralità del contatto telefonico.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’intelligenza artificiale uno strumento concreto, accessibile e utile anche per le piccole e medie imprese, senza sostituire il ruolo dell’imprenditore ma affiancandolo nei processi organizzativi.

“Negli ultimi anni abbiamo scelto di cambiare il modo di fare associazione” – dichiara il presidente Antonio Metauro. “Abbiamo investito sulla qualità della città, sulla cultura come leva di sviluppo economico, sulla progettazione, sull’innovazione e sulla costruzione di reti. Abbiamo scelto di anticipare i cambiamenti anziché limitarci a raccontarli, offrendo alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide del presente. Anche sull’intelligenza artificiale abbiamo fatto una scelta precisa: non subirla, ma governarla. Per questo stiamo investendo nella divulgazione, nella formazione e nello sviluppo di servizi innovativi che aiutino gli imprenditori a comprenderne le potenzialità e a utilizzarla per migliorare l’organizzazione, l’efficienza e la competitività delle proprie aziende.

Il nostro obiettivo è portare a compimento i progetti avviati, rafforzare il dialogo con le istituzioni e continuare a costruire opportunità per le imprese. Confcommercio Foggia ha scelto di non limitarsi a interpretare il cambiamento, ma di contribuire a costruirlo. È questa l’eredità che la governance intende consolidare: un’associazione capace di rappresentare le imprese, ma anche di immaginare, progettare e realizzare il futuro del territorio” ha concluso Metauro.