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Home // Cronaca // Controlli straordinari nel Foggiano: arresti, denunce e sequestri di droga. Operazioni anche a Manfredonia

PS MANFREDONIA Controlli straordinari nel Foggiano: arresti, denunce e sequestri di droga. Operazioni anche a Manfredonia

Il bilancio complessivo parla di 17.940 persone identificate, 8.297 veicoli controllati, 56 arresti e 69 denunce

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Polizia di Stato ha intensificato nelle ultime settimane i servizi di controllo del territorio in provincia di Foggia, con operazioni ad alto impatto e attività straordinarie realizzate anche a Manfredonia, oltre che a Foggia, Cerignola e San Severo.

Nel mese di maggio sono state effettuate complessivamente 6 operazioni ad Alto Impatto e 57 servizi straordinari di controllo del territorio. Le attività, disposte con ordinanza del Questore, hanno riguardato in particolare le aree considerate più sensibili, comprese quelle frequentate da giovani, le zone interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida e i contesti segnati da degrado urbano e sociale.

Il bilancio complessivo parla di 17.940 persone identificate, 8.297 veicoli controllati, 56 arresti e 69 denunce. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 682 grammi di sostanze stupefacenti, tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

I controlli hanno interessato anche Manfredonia, dove l’attenzione delle Forze dell’Ordine resta alta soprattutto nelle aree di maggiore aggregazione e nei luoghi ritenuti più esposti a fenomeni di illegalità diffusa. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, contrastare lo spaccio di droga e garantire una presenza costante dello Stato sul territorio.

Dalla Questura viene ribadita l’importanza della collaborazione dei cittadini. Per segnalazioni non urgenti è possibile utilizzare l’app YouPol, anche in forma anonima, mentre nei casi di emergenza resta necessario contattare il Numero Unico Europeo 112.

La Polizia sottolinea inoltre che segnalazioni generiche o non accompagnate da denuncia, quando prevista, possono rendere più difficile un intervento tempestivo ed efficace da parte delle Forze dell’Ordine. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

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