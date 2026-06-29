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GIORDANO FOGGIA Corti di Capitanata al Conservatorio “Giordano”, due serate tra Čajkovskij e Debussy

La rassegna estiva, giunta alla sua XXIX edizione, conferma il forte gradimento del pubblico con un programma dedicato al grande repertorio cameristico e pianistico

Corti di Capitanata al Conservatorio “Giordano”, due serate tra Čajkovskij e Debussy

Corti di Capitanata al Conservatorio “Giordano”, due serate tra Čajkovskij e Debussy

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Eventi // Foggia //

Prosegue con due nuovi appuntamenti il cartellone “Musica nelle Corti di Capitanata”, promosso dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. La rassegna estiva, giunta alla sua XXIX edizione, conferma il forte gradimento del pubblico con un programma dedicato al grande repertorio cameristico e pianistico.

Il primo appuntamento è in programma martedì 30 giugno nell’Auditorium del Conservatorio con il concerto “Danza e memoria – Il ritmo della vita e l’omaggio all’anima”, affidato al trio formato da Carlo Angione (pianoforte), Matteo Cossu (violino) e Giuseppe Carabellese (violoncello).

Il programma propone un confronto tra due pagine fondamentali della musica da camera: il Trio in sol maggiore Hob. XV:25 “Gypsy” di Franz Joseph Haydn e il Trio in la minore op. 50 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, opere diverse per linguaggio e atmosfera ma unite dal richiamo alla tradizione popolare come fonte di ispirazione.

I tre musicisti vantano percorsi artistici di rilievo. Carlo Angione, pianista e docente del Conservatorio “Giordano”, ha alle spalle una intensa attività concertistica e cameristica in importanti sale europee. Il violinista Matteo Cossu affianca l’attività esecutiva alla ricerca musicologica, mentre il violoncellista Giuseppe Carabellese è interprete di fama internazionale.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 1 luglio con il duo pianistico composto da Ilaria Loatelli e Gabriele Dal Santo, protagonisti del concerto “Danze e fantasie – Una notte, due pianoforti”, dedicato alle possibilità espressive del pianoforte a quattro mani.

Il programma si apre con la trascrizione di Busoni della Fantasia K 608 di Wolfgang Amadeus Mozart, per proseguire con l’Andante e variazioni op. 46 di Robert Schumann, il celebre Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, la Fantasy on Gershwin’s Porgy and Bess di Percy Grainger e si conclude con la brillante energia ritmica di Scaramouche op. 165b di Darius Milhaud.

Il duo riunisce due interpreti di livello internazionale. Ilaria Loatelli, vincitrice del Debut International Piano Competition e concertista attiva in Europa, Asia, Stati Uniti e Australia, è docente di Pianoforte principale al Conservatorio “Giordano”. Gabriele Dal Santo, pianista, direttore d’orchestra e camerista, è vincitore di numerosi concorsi e docente di Musica da camera nello stesso istituto.

Entrambi i concerti si svolgeranno presso l’Auditorium del Conservatorio. Ingresso libero fino a esaurimento posti, apertura alle ore 20.30 e inizio spettacoli alle ore 21.00.

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