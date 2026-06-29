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Home // Cronaca // Delio Rossi propone la riforma dei campionati: «Bari, Foggia e Taranto a prescindere in Serie B»

DELIO ROSSI Delio Rossi propone la riforma dei campionati: «Bari, Foggia e Taranto a prescindere in Serie B»

Il tecnico rilancia l’ipotesi di una Serie A a 18 squadre e di una Serie B suddivisa in due gironi, basata soprattutto sul criterio del bacino d’utenza delle società

Delio Rossi propone la riforma dei campionati: «Bari, Foggia e Taranto a prescindere in Serie B»

DELIO ROSSI, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

L’ex allenatore del Foggia, Delio Rossi, interviene sul tema delle riforme del calcio italiano proponendo una revisione strutturale dei campionati. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico rilancia l’ipotesi di una Serie A a 18 squadre e di una Serie B suddivisa in due gironi, basata soprattutto sul criterio del bacino d’utenza delle società.

Secondo Rossi, la composizione della Serie B dovrebbe tenere conto del peso delle piazze calcistiche. «Serie A a 18, due gironi di B, partendo dal requisito del bacino d’utenza: piazze come Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Pescara, Catania, Messina, in B a prescindere», ha dichiarato.

Nel corso del suo intervento, l’allenatore ha anche commentato il tema più ampio delle riforme del sistema calcistico italiano, sottolineando le difficoltà nel renderle effettive. «Malagò ha idee, anche se nessuno vuole davvero le riforme. E siccome il controllore è eletto da quelli che dovranno essere controllati…», ha aggiunto Rossi.

Lo riporta blunote.it.

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