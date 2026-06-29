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Home // Cronaca // Due fratellini trovati morti in un’auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione»

CIPRO FRATELLI Due fratellini trovati morti in un’auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione»

Tragedia a Cipro, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati trovati senza vita all'interno di un'auto chiusa a chiave

Due fratellini trovati morti in un'auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione»

Due fratellini trovati morti in un'auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione» - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia a Cipro, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati trovati senza vita all’interno di un’auto chiusa a chiave. I due bambini, appartenenti a una famiglia di origine bulgara, sarebbero stati lasciati a dormire nel veicolo e sarebbero morti a causa delle elevate temperature.

I corpi sono stati rinvenuti in un’auto parcheggiata all’interno della base britannica di Dhekelia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia della base e i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due piccoli.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre e la matrigna sono stati arrestati con l’accusa di negligenza. Un portavoce delle basi britanniche ha confermato che sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della vicenda. L’abitazione della famiglia si trova a Xylophagou, nel distretto di Famagosta.

Stando a quanto riportato dal Cyprus Mail, ai due fratelli sarebbe stato detto di «dormire in auto», dove avrebbero perso la vita per soffocamento provocato dal caldo. Sarà comunque l’autopsia a stabilire con precisione le cause del decesso.

Secondo quanto emerso nelle prime ore delle indagini, «La loro pelle presentava segni di ustione». I media locali riferiscono inoltre che, al momento dell’arrivo delle autorità, l’auto era chiusa a chiave e parcheggiata accanto a un campo, nelle vicinanze di una zona residenziale.

La tragedia si inserisce in un quadro segnato dalle conseguenze dell’eccezionale ondata di calore che sta colpendo diverse aree d’Europa.

In Francia, fino a venerdì, si contavano già quattro bambini deceduti in episodi riconducibili alle temperature estreme. Tra le vittime figura un bambino di 18 mesi, trovato senza vita in un’auto dopo essere stato presumibilmente dimenticato dal genitore mentre si recava al lavoro.

Un altro bambino, di 3 anni, è morto nella periferia di Parigi, dove le temperature hanno superato i 40 gradi. Dopo aver detto ai genitori di sentirsi stanco, era stato mandato a letto, ma poco dopo è stato ritrovato privo di sensi nell’auto parcheggiata davanti all’abitazione.

Nei giorni precedenti, a Carpentras, nel sud della Francia, erano morti anche due fratellini di 4 e 2 anni, trovati privi di sensi dalla madre all’interno di un’auto parcheggiata davanti alla casa della nonna.

Lo riporta leggo.it.

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