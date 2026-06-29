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CERIGNOLA SICUREZZA Escalation criminale a Cerignola, commercianti: «Chiediamo le dimissioni dell’assessore alla Sicurezza»

A Cerignola cresce la preoccupazione dopo la nuova escalation di episodi criminali, che ha spinto l’Associazione Commercianti a intervenire con una nota durissima

Escalation criminale a Cerignola, commercianti: «Chiediamo le dimissioni dell’assessore alla Sicurezza»

Teresa Cicolella - Fonte Immagine: comune.cerignola.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

A Cerignola cresce la preoccupazione dopo la nuova escalation di episodi criminali, che ha spinto l’Associazione Commercianti a intervenire con una nota durissima. Nel documento viene chiesta con forza la dimissione dell’assessore con delega alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ritenuta responsabile politico di una situazione definita ormai fuori controllo.

L’associazione esprime innanzitutto vicinanza ai titolari della tabaccheria recentemente colpita da una rapina. Un episodio che viene descritto come particolarmente grave per le modalità con cui è avvenuto, in pieno centro e in orario mattutino, con l’uso di armi lunghe e davanti a cittadini e famiglie.

Secondo i commercianti, si tratta dell’ennesimo segnale di una criminalità sempre più aggressiva e disinvolta. Nel tempo, denunciano, sarebbero stati presentati tavoli istituzionali, proposte operative e richieste di interventi straordinari, compresa l’ipotesi di applicazione del Modello Caivano, senza però ottenere risposte concrete sul piano della sicurezza.

Per questo motivo l’associazione ritiene necessario un cambio di passo politico. «Chiediamo le dimissioni dell’assessore con delega alla Sicurezza», si legge nella nota, in cui la richiesta viene definita non personale ma conseguenza di un giudizio politico su una gestione ritenuta inefficace.

La presa di posizione viene motivata come una conseguenza diretta della situazione sul territorio, dove, secondo i commercianti, sarebbe ormai compromessa anche la percezione minima di sicurezza.

Nel documento viene inoltre chiesto al Sindaco e all’Amministrazione comunale un intervento istituzionale forte in Prefettura, per rappresentare la difficoltà di gestione dell’ordine pubblico. Viene esclusa la possibilità di soluzioni ordinarie, invocando invece misure straordinarie e immediate.

L’Associazione Commercianti rilancia infine la richiesta di applicare a Cerignola il Modello Caivano, con un intervento dello Stato che comprenda contrasto alla criminalità, rafforzamento delle forze dell’ordine e investimenti sociali.

La nota si chiude con un allarme sul futuro economico e sociale della città, dove, secondo i firmatari, l’aumento della criminalità rischierebbe di mettere in crisi attività produttive, occupazione e tenuta sociale del territorio.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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