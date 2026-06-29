Esclusiva SQ. "La vergogna del Ponte Lungo": le foto choc del sottopasso di Manfredonia

MANFREDONIA – Cumuli di bottiglie di vetro, materassi, vestiti, rifiuti di ogni genere, graffiti e segni evidenti di bivacchi. È l’immagine che emerge dalle fotografie inviate alla redazione da un lettore, che denuncia le condizioni in cui versa l’area sottostante il cosiddetto “Ponte Lungo” di Manfredonia.

Le immagini raccontano uno scenario di forte degrado urbano. Sotto il cavalcavia si notano decine di bottiglie abbandonate, sacchi di immondizia, indumenti sparsi, vecchi materassi e altri oggetti che lasciano intuire come l’area venga utilizzata anche come rifugio di fortuna. Sulle pareti campeggiano numerose scritte e graffiti, mentre il pavimento è disseminato di rifiuti e detriti.

«Io lo chiamerei, in base a queste foto, la vergogna del Ponte Lungo», scrive il cittadino nella segnalazione inviata a StatoQuotidiano. «Spero che gli organi competenti prendano seri provvedimenti».

Una situazione che, oltre al forte impatto sul decoro urbano, pone interrogativi anche sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene pubblica. La presenza di vetri rotti, rifiuti accumulati e materiali abbandonati potrebbe infatti rappresentare un rischio sia per i pedoni sia per chi frequenta la zona.

I residenti chiedono un intervento di pulizia straordinaria, una bonifica dell’area e controlli più frequenti per evitare che il sottopasso continui a trasformarsi in una discarica a cielo aperto e in un luogo di degrado permanente.

Le fotografie documentano una realtà che difficilmente passa inosservata e rilanciano il tema della manutenzione degli spazi pubblici e della necessità di preservare il decoro urbano in uno dei punti di accesso alla città.

StatoQuotidiano resta disponibile a pubblicare eventuali repliche o comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale e degli enti competenti in merito agli interventi programmati o già previsti per l’area.

A cura di Michele Solatia.