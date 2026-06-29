Edizione n° 6111

BALLON D'ESSAI

SALVINI VANNACCI // Salvini rilancia la leadership della Lega e chiude a Vannacci: «Non ci frega più»
29 Giugno 2026 - ore  08:59

CALEMBOUR

CIPRO FRATELLI // Due fratellini trovati morti in un’auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione»
29 Giugno 2026 - ore  09:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Esclusiva SQ. “La vergogna del Ponte Lungo”: le foto choc del sottopasso di Manfredonia

MANFREDONIA PONTE LUNGO Esclusiva SQ. “La vergogna del Ponte Lungo”: le foto choc del sottopasso di Manfredonia

Cumuli di bottiglie di vetro, materassi, vestiti, rifiuti di ogni genere, graffiti e segni evidenti di bivacchi

Esclusiva SQ. "La vergogna del Ponte Lungo": le foto choc del sottopasso di Manfredonia

Esclusiva SQ. "La vergogna del Ponte Lungo": le foto choc del sottopasso di Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Cumuli di bottiglie di vetro, materassi, vestiti, rifiuti di ogni genere, graffiti e segni evidenti di bivacchi. È l’immagine che emerge dalle fotografie inviate alla redazione da un lettore, che denuncia le condizioni in cui versa l’area sottostante il cosiddetto “Ponte Lungo” di Manfredonia.

Le immagini raccontano uno scenario di forte degrado urbano. Sotto il cavalcavia si notano decine di bottiglie abbandonate, sacchi di immondizia, indumenti sparsi, vecchi materassi e altri oggetti che lasciano intuire come l’area venga utilizzata anche come rifugio di fortuna. Sulle pareti campeggiano numerose scritte e graffiti, mentre il pavimento è disseminato di rifiuti e detriti.

«Io lo chiamerei, in base a queste foto, la vergogna del Ponte Lungo», scrive il cittadino nella segnalazione inviata a StatoQuotidiano. «Spero che gli organi competenti prendano seri provvedimenti».

Una situazione che, oltre al forte impatto sul decoro urbano, pone interrogativi anche sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene pubblica. La presenza di vetri rotti, rifiuti accumulati e materiali abbandonati potrebbe infatti rappresentare un rischio sia per i pedoni sia per chi frequenta la zona.

I residenti chiedono un intervento di pulizia straordinaria, una bonifica dell’area e controlli più frequenti per evitare che il sottopasso continui a trasformarsi in una discarica a cielo aperto e in un luogo di degrado permanente.

Le fotografie documentano una realtà che difficilmente passa inosservata e rilanciano il tema della manutenzione degli spazi pubblici e della necessità di preservare il decoro urbano in uno dei punti di accesso alla città.

StatoQuotidiano resta disponibile a pubblicare eventuali repliche o comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale e degli enti competenti in merito agli interventi programmati o già previsti per l’area.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO