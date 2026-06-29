Estate Troiana 2026, oltre 60 eventi tra cultura e tradizione

Parte ufficialmente l’Estate Troiana 2026, il programma estivo che da luglio a settembre animerà la città con oltre 60 appuntamenti tra musica, teatro, cultura, enogastronomia, sport e tradizioni popolari, grazie a un lavoro congiunto tra amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio.

Il cartellone nasce dalla collaborazione di circa quindici associazioni, comitati e operatori culturali e punta a valorizzare l’identità della Città del Rosone, offrendo un’estate ricca di eventi pensati per residenti e turisti e capace di trasformare Troia in un palcoscenico diffuso.

Tra gli appuntamenti principali spiccano la Festa del Grano (4 luglio), con la tradizionale acquasale da Guinness, e la Festa del Vino (11 luglio) con il XXV Convegno regionale sull’Uva di Troia. Grande attesa anche per la Festa Patronale, che il 20 luglio vedrà il concerto gratuito di Marco Masini e il 21 luglio lo spettacolo di Fabio e Dino.

Dal 4 all’8 agosto (con anteprima il 1° agosto) si svolgerà il Festival Troia Teatro, che trasformerà il centro storico in una vera cittadella teatrale con decine di spettacoli e circa 100 artisti coinvolti. Il programma prosegue con la rievocazione storica “Fra Due Terre” (14 agosto), la sagra “Non solo cotta cotta” (22 agosto), il Festival delle Bande (23 agosto) e la Festa della Pizza (28-29 agosto). Chiusura il 26 settembre con “Rosati sotto il Rosone”, dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali.

Accanto ai grandi eventi, il calendario include mostre, cinema all’aperto, presentazioni di libri, incontri con autori, spettacoli, attività sportive e iniziative per famiglie, con l’obiettivo di rendere l’intero centro urbano un luogo di partecipazione e socialità.

“Questo cartellone è il risultato di un grande lavoro di squadra. Ringraziamo tutte le associazioni, i volontari, gli sponsor e quanti hanno contribuito con idee, passione e impegno alla costruzione di un programma che vuole far vivere Troia, sostenere le attività economiche e accogliere cittadini e turisti con un’offerta ricca e di qualità”, dichiarano congiuntamente il sindaco Francesco Caserta e il consigliere comunale delegato al cartellone estivo Antonio Cibelli.

L’amministrazione invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi agli appuntamenti, sottolineando come ogni evento rappresenti un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il legame con il territorio.