Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero”

Il teatro comunale di Vicenza ha ospitato un evento di solidarietà nei confronti dell’orafo Mario Roggero, che tra tre settimane conoscerà la decisione definitiva sulla condanna a oltre 14 anni di reclusione per l’uccisione di due uomini che avevano assaltato la sua gioielleria.

Sul palco sono saliti Roberto Vannacci, Giuseppe Cruciani e l’imprenditore vicentino Alberto Filippi, ex senatore della Lega, promotori dell’iniziativa a sostegno dell’orafo.

In contemporanea alla manifestazione si è svolto un corteo organizzato dai centri sociali. Nella notte precedente, inoltre, ignoti avevano imbrattato le pareti del teatro con scritte realizzate con vernice, tra cui “fasci codardi” e “rispetta l’ambiente ammazza il fascio”. Le scritte sono state successivamente coperte dopo l’intervento della polizia locale.

Nel corso dell’incontro, Roberto Vannacci e Giuseppe Cruciani hanno indossato una maglietta con la scritta “Siamo tutti Mario Roggero”, come gesto simbolico di vicinanza all’orafo in attesa della sentenza.

Lo riporta leggo.it.