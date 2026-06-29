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Home // Politica // Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero”

VANNACCI CRUCIANI Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero”

L'orafo Mario Roggero tra tre settimane conoscerà la decisione definitiva sulla condanna a oltre 14 anni di reclusione per l'uccisione di due uomini che avevano assaltato la sua gioielleria

Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero”

Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero” - Fonte Immagine: cuneodice.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Politica // Politica Nazionale //

Il teatro comunale di Vicenza ha ospitato un evento di solidarietà nei confronti dell’orafo Mario Roggero, che tra tre settimane conoscerà la decisione definitiva sulla condanna a oltre 14 anni di reclusione per l’uccisione di due uomini che avevano assaltato la sua gioielleria.

Sul palco sono saliti Roberto Vannacci, Giuseppe Cruciani e l’imprenditore vicentino Alberto Filippi, ex senatore della Lega, promotori dell’iniziativa a sostegno dell’orafo.

In contemporanea alla manifestazione si è svolto un corteo organizzato dai centri sociali. Nella notte precedente, inoltre, ignoti avevano imbrattato le pareti del teatro con scritte realizzate con vernice, tra cui “fasci codardi” e “rispetta l’ambiente ammazza il fascio”. Le scritte sono state successivamente coperte dopo l’intervento della polizia locale.

Nel corso dell’incontro, Roberto Vannacci e Giuseppe Cruciani hanno indossato una maglietta con la scritta “Siamo tutti Mario Roggero”, come gesto simbolico di vicinanza all’orafo in attesa della sentenza.

Lo riporta leggo.it.

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