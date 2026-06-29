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Home // Cronaca // Ferrovia Foggia-Manfredonia, nuovi disagi ai passaggi a livello. Brunetti: «Serve intervenire subito»

FOGGIA MANFREDONIA Ferrovia Foggia-Manfredonia, nuovi disagi ai passaggi a livello. Brunetti: «Serve intervenire subito»

Si registrano nuovamente malfunzionamenti ai passaggi a livello, con automobilisti rimasti bloccati tra le barriere

Ferrovia Foggia-Manfredonia, sabato 20 giugno nuova mobilitazione per la raccolta firme

Ferrovia Foggia–Manfredonia - Fonte Immagine: change.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Cronaca //

Con l’entrata in vigore dell’orario estivo 2026 tornano le criticità sulla linea ferroviaria Foggia-Manfredonia. Si registrano nuovamente malfunzionamenti ai passaggi a livello, con automobilisti rimasti bloccati tra le barriere e conseguenti disagi alla circolazione, riaccendendo i timori sulla sicurezza e sull’efficienza del servizio.

A lanciare l’allarme è Francesco Brunetti, rappresentante del comitato “La ferrovia da salvare”, che auspica una rapida soluzione ai problemi riscontrati. «È auspicabile che si tratti esclusivamente di inconvenienti tecnici, da affrontare e risolvere con la massima tempestività. Tuttavia, il ripetersi di tali episodi alimenta interrogativi tra cittadini e pendolari, che temono un progressivo disinteresse nei confronti di un’infrastruttura strategica per il territorio», dichiara.

Intanto prosegue la mobilitazione a sostegno della tratta ferroviaria. La raccolta firme continua sia a Foggia che a Manfredonia, attraverso banchetti nelle piazze, nei mercati cittadini e rionali, nei lidi balneari e con iniziative porta a porta. Un’iniziativa che testimonia l’interesse di numerosi cittadini per il futuro della linea.

Secondo il comitato, l’obiettivo non è soltanto scongiurare un ridimensionamento del servizio, ma avviare un vero progetto di rilancio. «L’obiettivo non è soltanto evitarne il ridimensionamento, ma rilanciarla con un progetto moderno e sostenibile. Tra le proposte vi è la trasformazione della Foggia-Manfredonia in una moderna metrotramvia elettrica di superficie, con corse cadenzate, mezzi accessibili alle persone con disabilità e attrezzati per il trasporto delle biciclette», spiegano i promotori.

Tra le idee avanzate figura anche un importante piano di ammodernamento infrastrutturale, prendendo come riferimento la linea Foggia-Lucera, dove i passaggi a livello sono stati progressivamente sostituiti da sottopassi carrabili e ciclopedonali. «Un modello concreto esiste già ed è rappresentato dalla linea Foggia-Lucera, ammodernata con interventi infrastrutturali che hanno previsto la sostituzione dei passaggi a livello con sottopassi carrabili e ciclopedonali. Un piano analogo potrebbe essere realizzato anche lungo la Foggia-Manfredonia, eliminando progressivamente tutti i passaggi a livello nei territori di Foggia e Manfredonia. Del resto, opere di questo tipo sono già una realtà in numerose località della direttrice adriatica», sottolinea il comitato.

Tra le proposte rientra inoltre lo spostamento del capolinea ferroviario di Manfredonia sull’attuale binario tronco situato in prossimità dell’ingresso del Molo di Ponente, in un’area strategica dove convergono piazza Marconi, Lungomare del Sole, viale Aldo Moro e via Enrico Toti.

Per i promotori dell’iniziativa, investire sulla Foggia-Manfredonia significa offrire nuove opportunità ai pendolari, favorire il turismo, incentivare la mobilità sostenibile e sostenere lo sviluppo economico dell’intero Golfo di Manfredonia, attraverso una ferrovia moderna, efficiente e pienamente integrata con gli altri sistemi di trasporto.

Lo riporta foggiatoday.it.

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