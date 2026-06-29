SAN GIOVANNI ROTONDO – Un duro documento indirizzato al sindaco Floriana Natale, agli amministratori comunali e, per conoscenza, al comandante della Polizia Locale Giuseppe Bramante. A firmarlo è Saverio Siorini, presidente nazionale del movimento politico Sovranisti per l’Italia e per le Libertà, che esprime un netto dissenso sulla gestione della recente festa patronale svoltasi in Piazza Europa, sollevando una serie di contestazioni relative sia alla sicurezza dell’evento sia alla tutela delle attività commerciali periferiche.

La nota, protocollata dal Comune il 29 giugno 2026, critica innanzitutto la scelta della location, sostenendo che il trasferimento della manifestazione in Piazza Europa non sarebbe stato motivato dall’esigenza di favorire la partecipazione degli anziani, ma piuttosto dall’intento di garantire maggiori opportunità economiche all’azienda Madyimport e ai suoi clienti.

Secondo Siorini, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere misure compensative a favore degli esercenti rimasti esclusi dal cuore della manifestazione, consentendo, ad esempio, l’utilizzo gratuito di spazi pubblici limitrofi ai propri esercizi commerciali. Una scelta che, a suo giudizio, avrebbe garantito maggiore equità e rispetto dei principi di libera concorrenza e imparzialità amministrativa.

Nel documento vengono inoltre richiamati i principi del Testo unico degli enti locali (TUEL) e il divieto di disparità di trattamento, evidenziando come la partecipazione alla festa patronale non possa essere subordinata esclusivamente alla presenza di una struttura commerciale in Piazza Europa.

I dubbi sulle misure di safety e security

Particolare rilievo assumono le osservazioni dedicate agli aspetti della sicurezza. Il presidente del movimento chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se siano state effettivamente predisposte tutte le misure di safety e security previste dalla normativa vigente, richiamando espressamente la circolare del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2017 in materia di gestione degli eventi pubblici.

Tra le principali criticità segnalate figurano:

la compatibilità dell’installazione del palco in Piazza Europa, indicata come area destinata all’emergenza o punto di raccolta;

la disposizione delle bancarelle lungo Viale Europa, ritenuta potenzialmente incompatibile con le esigenze di sicurezza e con il passaggio dei mezzi di soccorso;

l’assenza, secondo quanto riportato nella nota, di provvedimenti relativi al divieto di somministrazione di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro durante la manifestazione.

Richiesta di accesso agli atti

Nella parte conclusiva della comunicazione, Siorini chiede formalmente di poter accedere agli atti relativi al Piano di Sicurezza predisposto per la manifestazione, con particolare riferimento al documento redatto ai sensi del cosiddetto “Decreto Palchi”.

Il presidente del movimento conclude affermando di ritenere improbabile una risposta da parte dell’Amministrazione comunale, pur ribadendo la richiesta di chiarimenti e una maggiore attenzione, per il futuro, sia agli aspetti della sicurezza sia alle esigenze delle attività commerciali presenti sul territorio.

Al momento non risultano, in relazione al contenuto della nota, repliche ufficiali da parte del Comune di San Giovanni Rotondo o degli altri destinatari del documento.

A cura di Giovanna Tambo.