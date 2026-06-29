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Home // Cronaca // Foggia, bimbo di 4 anni investito da una bici elettrica. Il padre: «Servono più regole e controlli»

FOGGIA CAMPI DIOMEDEI Foggia, bimbo di 4 anni investito da una bici elettrica. Il padre: «Servono più regole e controlli»

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 giugno, mentre il bambino stava giocando nella zona pedonale frequentata da famiglie e altri minori

Foggia, bimbo di 4 anni investito da una bici elettrica. Il padre: «Servono più regole e controlli»

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: foggia.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Un bambino di appena 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una bicicletta elettrica nell’area pedonale dei Campi Diomedei, a Foggia. Il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha riportato la frattura del femore, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza all’interno del principale parco urbano della città.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 giugno, mentre il bambino stava giocando nella zona pedonale frequentata da famiglie e altri minori. L’impatto con la bici elettrica è stato violento e ha reso necessario il trasporto urgente all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove il piccolo è stato operato.

A raccontare quanto accaduto è il padre, che ha affidato il suo sfogo ai social chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni. «Credo sia davvero arrivato il momento di dare una svolta a queste situazioni pericolose. Non voglio che quello che è successo a mio figlio possa capitare a un altro bambino», ha scritto.

Secondo la ricostruzione familiare, il bambino sarebbe stato investito da una bicicletta elettrica condotta da una ragazzina. «Non aveva nemmeno 14 anni e i genitori non erano presenti in quel momento», racconta il padre.

Dopo l’incidente, il piccolo è stato trasferito d’urgenza a Bari, dove i medici hanno confermato la gravità della lesione. «Adesso mi ritrovo mio figlio con un femore rotto all’ospedale pediatrico di Bari. È stato operato e i medici ci hanno detto che dovrà restare fermo almeno quaranta giorni, poi si vedrà come reagirà la gamba», ha aggiunto il genitore.

Il padre ha espresso forte preoccupazione per la sicurezza nei parchi cittadini. «Quello che mi interessa adesso è che mio figlio guarisca completamente, ma qualcuno deve assumersi le proprie responsabilità», ha affermato.

Infine un appello alle istituzioni per maggiori controlli. «Nei parchi ci sono tanti bambini che corrono e giocano. Servono più controlli e regole rispettate, prima che accada qualcosa di ancora più grave», ha concluso.

Lo riporta foggia.corriere.it.

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