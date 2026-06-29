Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

FOGGIA AGGRESSIONE // Foggia, famiglia aggredita nella notte al rientro a casa: uomo ferito con una spranga, paura per moglie e figlie
29 Giugno 2026 - ore  16:13

CALEMBOUR

VANNACCI CRUCIANI // Evento di solidarietà ad orafo, Vannacci e Cruciani con le magliette “Siamo tutti Mario Roggero”
29 Giugno 2026 - ore  13:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, Casella e Pastore in corsa per il ruolo di direttore sportivo

FOGGIA CALCIO Foggia, Casella e Pastore in corsa per il ruolo di direttore sportivo

La dirigenza starebbe valutando due profili: Ivan Pastore, che sarebbe già stato bloccato, e Alex Casella, il cui nome è emerso nelle ultime ore

Foggia, Casella e Pastore in corsa per il ruolo di direttore sportivo

A sinistra Ivan Pastore, a destra Alex Casella - Combo: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

In attesa dell’ufficialità della riammissione in Serie C, prevista intorno al 20 luglio, il Foggia è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Nei primi giorni di luglio dovrebbe tenersi una conferenza stampa del patron Gennaro Casillo, occasione nella quale saranno presentate le prime novità organizzative e i primi contratti.

Tra le certezze c’è l’arrivo di Giovanni Francavilla come nuovo direttore generale, mentre resta ancora aperta la scelta del direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Calciofoggia.it, sfumata l’ipotesi Enzo De Vito, la dirigenza starebbe valutando due profili: Ivan Pastore, che sarebbe già stato bloccato, e Alex Casella, il cui nome è emerso nelle ultime ore dando vita a un vero e proprio duello per la carica.

Esce invece di scena Antonio Amodio, contattato nei giorni scorsi ma destinato alla Sarnese, dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo per costruire una squadra con ambizioni di vertice in Serie D.

Resta ancora da definire anche il futuro di Giuseppe Pavone, che negli ultimi sei mesi ha ricoperto proprio l’incarico di direttore sportivo e potrebbe essere destinato a un diverso ruolo all’interno dell’organigramma societario.

Sul fronte della panchina, l’ipotesi Emilio Longo sembra ormai destinata a tramontare, con il tecnico vicino al Catania. Per questo motivo l’attenzione del club rossonero si sarebbe spostata su Gaetano Auteri, allenatore di grande esperienza in Serie C, reduce dall’esonero con il Benevento nel novembre scorso. Un profilo di comprovata affidabilità che, tuttavia, al momento non sembra entusiasmare gran parte della tifoseria foggiana.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO