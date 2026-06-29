Foggia, Casella e Pastore in corsa per il ruolo di direttore sportivo

In attesa dell’ufficialità della riammissione in Serie C, prevista intorno al 20 luglio, il Foggia è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Nei primi giorni di luglio dovrebbe tenersi una conferenza stampa del patron Gennaro Casillo, occasione nella quale saranno presentate le prime novità organizzative e i primi contratti.

Tra le certezze c’è l’arrivo di Giovanni Francavilla come nuovo direttore generale, mentre resta ancora aperta la scelta del direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Calciofoggia.it, sfumata l’ipotesi Enzo De Vito, la dirigenza starebbe valutando due profili: Ivan Pastore, che sarebbe già stato bloccato, e Alex Casella, il cui nome è emerso nelle ultime ore dando vita a un vero e proprio duello per la carica.

Esce invece di scena Antonio Amodio, contattato nei giorni scorsi ma destinato alla Sarnese, dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo per costruire una squadra con ambizioni di vertice in Serie D.

Resta ancora da definire anche il futuro di Giuseppe Pavone, che negli ultimi sei mesi ha ricoperto proprio l’incarico di direttore sportivo e potrebbe essere destinato a un diverso ruolo all’interno dell’organigramma societario.

Sul fronte della panchina, l’ipotesi Emilio Longo sembra ormai destinata a tramontare, con il tecnico vicino al Catania. Per questo motivo l’attenzione del club rossonero si sarebbe spostata su Gaetano Auteri, allenatore di grande esperienza in Serie C, reduce dall’esonero con il Benevento nel novembre scorso. Un profilo di comprovata affidabilità che, tuttavia, al momento non sembra entusiasmare gran parte della tifoseria foggiana.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.