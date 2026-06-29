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FOGGIA GALEOTTI Foggia, Cesare Galeotti è il primo obiettivo per la porta

Il portiere classe 2002, reduce dall'ultima esperienza con il Trapani in Serie C, sarebbe in cima alla lista dei dirigenti del club pugliese

Foggia, Cesare Galeotti è il primo obiettivo per la porta

Foggia, Cesare Galeotti è il primo obiettivo per la porta - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia ha individuato in Cesare Galeotti il principale candidato per difendere la porta rossonera nella prossima stagione. Il portiere classe 2002, reduce dall’ultima esperienza con il Trapani in Serie C, sarebbe in cima alla lista dei dirigenti del club pugliese.

Secondo quanto riportato da AntennaSud, la società segue con particolare attenzione l’estremo difensore, ritenuto uno dei giovani più affidabili e interessanti del campionato di Serie C.

Nel corso della sua carriera, Galeotti ha maturato esperienza indossando le maglie di Pergolettese, Rimini, Lumezzane, SPAL e Trapani, costruendo un percorso di crescita costante. Proprio le prestazioni offerte nell’ultima stagione avrebbero convinto il Foggia a puntare su di lui per affidargli la titolarità tra i pali.

A rendere più agevole l’eventuale operazione potrebbe essere anche il rapporto tra il portiere e Giuseppe Pavone, direttore sportivo accostato al club rossonero. I due hanno infatti condiviso l’esperienza al Trapani, elemento che potrebbe facilitare il dialogo tra le parti e favorire l’avvio della trattativa nelle prossime settimane.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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