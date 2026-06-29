FOGGIA – Dal prossimo 1° luglio il Centro comunale di raccolta (CCR) di via Sprecacenere resterà chiuso al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento della struttura. Lo dispone un’ordinanza firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, che sancisce la sospensione temporanea delle attività fino al completamento dell’intervento di riqualificazione dell’impianto.

La decisione è legata alla necessità di consegnare il cantiere all’impresa che realizzerà le opere finanziate attraverso il Programma Regionale Puglia 2021-2027, nell’ambito degli investimenti destinati al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani.

Il Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere rappresenta uno dei principali punti di conferimento dei rifiuti differenziati della città. Qui i cittadini possono consegnare gratuitamente numerose tipologie di materiali che non possono essere smaltiti attraverso i normali cassonetti stradali, come rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, legno, metalli e altri materiali destinati al recupero.

L’impianto, tuttavia, opera ormai da tempo in regime autorizzativo straordinario e temporaneo. Negli ultimi anni il Comune aveva ottenuto diverse proroghe da parte della Provincia di Foggia, necessarie per mantenere attivo il servizio nelle more dell’adeguamento alle prescrizioni del Regolamento regionale n. 26 del 2013.

L’ultima autorizzazione consentiva il funzionamento del centro fino al 30 giugno 2026, imponendo però precise condizioni tecniche, in particolare per la gestione delle acque meteoriche.

Nei mesi scorsi Palazzo di Città ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento e avviato la gara d’appalto. Il procedimento riguarda il programma regionale dedicato agli interventi per la gestione dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di rendere il centro pienamente conforme alla normativa ambientale. La gara si è conclusa con la proposta di aggiudicazione all’impresa ITACOL S.r.l.. Prima dell’avvio effettivo dei lavori si rende però necessario liberare completamente l’area, rimuovendo attrezzature e mezzi presenti all’interno del sito e predisponendo il cantiere.

Proprio questa fase preliminare rende inevitabile la sospensione del servizio al pubblico.

L’ordinanza affida ad AMIU Puglia, gestore in house del servizio di igiene urbana cittadino, una serie di attività indispensabili prima dell’apertura del cantiere.

La società dovrà provvedere alla sistemazione e alla pulizia dell’intera area, alla rimozione delle attrezzature presenti, alla custodia del sito fino alla consegna ll’impresa esecutrice e al rispetto delle prescrizioni ambientali previste dalle autorizzazioni provinciali.

L’obiettivo è consentire l’avvio delle opere nelle migliori condizioni operative e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Cosa cambia per i cittadini

Dal 1° luglio gli utenti non potranno quindi accedere al Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere fino alla conclusione dei lavori.

L’ordinanza non indica una data precisa per la riapertura, che sarà possibile soltanto dopo il completamento dell’intervento di adeguamento e il ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio dell’impianto.