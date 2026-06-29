FOGGIA – È stato convocato per martedì 30 giugno 2026, alle ore 10, il Consiglio comunale di Foggia. La seduta, in prima convocazione, si terrà per esaminare un ordine del giorno particolarmente articolato, composto da 22 punti, tra provvedimenti di carattere finanziario, regolamentare e amministrativo.

Tra i temi di maggiore rilievo figura l’adesione del Comune alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dalla normativa nazionale, che consentirà di disciplinare le modalità di applicazione della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle per le entrate comunali.

L’aula sarà chiamata inoltre ad approvare il Regolamento per l’accesso al Centro Polivalente per Anziani “N. Palmisano”, struttura situata in via Enrico Pestalozzi, e a prendere atto della deliberazione dell’Autorità Idrica Pugliese relativa all’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato fino al 2045, con la prevista costituzione della società pubblica “Acqua Comune”, partecipata dai Comuni pugliesi.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio, che rappresentano la parte più consistente dell’ordine del giorno. Tra questi spicca il provvedimento relativo alla sentenza della Corte d’Appello di Bari in favore della società OIS Srl, per un importo complessivo di 5.144.976,78 euro. A seguire saranno esaminate numerose altre pratiche derivanti da sentenze del Giudice di Pace, del Tribunale di Foggia, del TAR Puglia e della Corte di Giustizia Tributaria, riguardanti il pagamento di spese processuali e l’esecuzione di provvedimenti giudiziari.

Complessivamente, la seduta affronterà una lunga serie di riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio, con importi che spaziano da poche centinaia di euro fino a diverse decine di migliaia, oltre al maxi debito superiore ai cinque milioni di euro, confermando il peso delle passività derivanti dal contenzioso sull’attività amministrativa dell’ente.

La convocazione è stata firmata dalla presidente del Consiglio comunale, Lucia Lia Azzarone, in data 26 giugno 2026

A cura di Giovanna Tambo.