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Home // Foggia // Foggia, Donno assume la guida del M5S: «Le dimissioni di Furore sono una scelta condivisa»

DONNO M5s Foggia, Donno assume la guida del M5S: «Le dimissioni di Furore sono una scelta condivisa»

Secondo Donno, la decisione di Furore nasce dall'esigenza di dedicare maggiore attenzione al proprio mandato di eurodeputato.

FSC Puglia, Donno (M5S): "Necessaria trasparenza sull'assegnazione delle risorse"

Donno (M5S) Fonte immagine Lanotiziagiornale.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Foggia // Politica //

Le dimissioni di Mario Furore dalla carica di coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Foggia rappresentano «una scelta condivisa», maturata da tempo e concordata con i vertici regionali e nazionali del Movimento. A chiarirlo è il deputato e coordinatore regionale del M5S Puglia, Leonardo Donno, che ha annunciato di assumere l’incarico di coordinatore provinciale ad interim.

Secondo Donno, la decisione di Furore nasce dall’esigenza di dedicare maggiore attenzione al proprio mandato di eurodeputato.

«Con Mario mi lega un rapporto di stima e amicizia – afferma Donno – e desidero ringraziarlo per il lavoro svolto e per il percorso condiviso in questi anni. Continuerà a essere un punto di riferimento per il Movimento e per il territorio foggiano, sul quale la nostra attenzione non verrà mai meno».

Il coordinatore regionale spiega di aver assunto l’incarico temporaneo d’intesa con il presidente Giuseppe Conte, la vicepresidente vicaria Paola Taverna e il vicepresidente Mario Turco.

«È una responsabilità importante – prosegue – che intendo condividere fin da subito con gli eletti del territorio, gli iscritti, i simpatizzanti e i gruppi territoriali, per programmare insieme le attività del Movimento, dentro e fuori le istituzioni».

L’obiettivo, conclude Donno, è rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle in Capitanata, favorendo una partecipazione sempre più ampia di cittadini, giovani e nuove competenze, nel solco del percorso avviato con l’iniziativa “Nova, parola all’Italia”.

Il coordinatore regionale ha infine rivolto un ringraziamento a Mario Furore, a nome del Movimento 5 Stelle Puglia, augurandogli buon lavoro per il prosieguo del suo mandato al Parlamento europeo. Lo riporta www.antennasud.com.

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