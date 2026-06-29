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FOGGIA AGGRESSIONE Foggia, famiglia aggredita nella notte al rientro a casa: uomo ferito con una spranga, paura per moglie e figlie

Momenti di autentico terrore anche per la moglie e le due ragazze, rimaste coinvolte emotivamente nella drammatica scena, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche.

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica in via Carlo Baffi, dove una famiglia foggiana è stata vittima di una violenta aggressione mentre stava rientrando nella propria abitazione.

Secondo quanto emerso, un cittadino straniero, armato di una spranga di ferro e in evidente stato di agitazione, avrebbe improvvisamente aggredito il capofamiglia sotto gli occhi della moglie e delle due figlie. L’uomo è stato colpito al volto, a un orecchio e a una mano, riportando lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari e il successivo ricorso alle cure mediche.

Momenti di autentico terrore anche per la moglie e le due ragazze, rimaste coinvolte emotivamente nella drammatica scena, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’aggressore, secondo quanto si apprende, sarebbe stato successivamente individuato.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana a Foggia, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi di violenza che alimentano la preoccupazione dei residenti. Per la famiglia coinvolta resta il trauma di una notte che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Lo riporta TeleSveva.

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