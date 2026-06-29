Avviata un’indagine di mercato per individuare un immobile nel territorio comunale da destinare alla mensa di servizio delle Forze dell’Ordine. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 4 settembre 2026.

FOGGIA – La Prefettura di Foggia ha avviato una procedura esplorativa per individuare un immobile da destinare alla futura mensa di servizio della Polizia di Stato e, più in generale, del personale delle Forze dell’Ordine operante in provincia. L’iniziativa rientra nelle attività previste dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio in materia di locazioni passive e punta a verificare la disponibilità di strutture idonee nel territorio comunale.

Con l’avviso pubblico, l’Amministrazione invita i proprietari di immobili in possesso dei requisiti richiesti a presentare una proposta di locazione. L’obiettivo è individuare locali in grado di ospitare il servizio mensa destinato al personale impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza e ordine pubblico.

L’immobile dovrà essere disponibile in tempi ragionevolmente brevi e rispondere a precisi standard tecnici, urbanistici e funzionali. Tra i requisiti figurano la conformità alle norme edilizie e urbanistiche, il possesso del certificato di agibilità, la regolarità degli impianti, il rispetto della normativa antincendio, delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Dal punto di vista logistico, la Prefettura privilegia un’unità immobiliare situata preferibilmente al piano terra, dotata di un’area esterna destinata al parcheggio dei mezzi e delle autovetture dell’Amministrazione.

La struttura dovrà svilupparsi su una superficie netta complessiva di circa 600 metri quadrati. Sono previsti una sala ristorante con linea di distribuzione di circa 270 metri quadrati, una cucina di 125 metri quadrati, celle frigorifere, deposito alimentare, spogliatoi separati per uomini e donne, ripostigli, uffici amministrativi, servizi igienici e spazi destinati ai collegamenti interni.

L’eventuale stipula del contratto sarà subordinata al rilascio del nulla osta dell’Agenzia del Demanio, alle autorizzazioni del Ministero dell’Interno e alla verifica della congruità economica del canone di locazione.

I proprietari dovranno produrre una corposa documentazione tecnica, comprendente una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell’immobile sotto il profilo urbanistico, impiantistico e della sicurezza. Saranno inoltre richiesti il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la Segnalazione certificata di agibilità.

Le proposte dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio del 4 settembre 2026 alla Questura di Foggia tramite posta elettronica certificata. Ogni candidatura dovrà contenere l’indicazione del canone richiesto, una durata della locazione non inferiore a sei anni, elaborati grafici, planimetrie e tutta la documentazione utile a descrivere le caratteristiche dell’immobile. Successivamente sarà la Questura a trasmettere le offerte alla Prefettura corredandole di una relazione tecnica sulla rispondenza degli immobili alle esigenze operative del servizio.

La Prefettura precisa che l’avviso costituisce esclusivamente un’indagine di mercato e non comporta alcun obbligo alla stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva infatti di valutare discrezionalmente l’opportunità di avviare una trattativa, tenendo conto sia degli aspetti economici sia delle esigenze logistiche, funzionali e di sicurezza, oltre che delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.