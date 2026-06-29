FOGGIA – La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso il proprio ringraziamento alla Squadra Mobile e alla Procura della Repubblica di Foggia per l’arresto del presunto responsabile dell’omicidio di Giacomo Mongiello, sottolineando il valore del lavoro investigativo svolto.

«Voglio rivolgere il mio ringraziamento più sincero agli investigatori della Squadra Mobile e alla Procura della Repubblica di Foggia per il risultato raggiunto con l’arresto del presunto responsabile dell’omicidio di Giacomo Mongiello. Un’indagine complessa, condotta con rigore e con quella pazienza che distingue il lavoro investigativo serio da tutto il resto», afferma la prima cittadina.

Episcopo evidenzia come vicende di questo genere abbiano un forte impatto sull’intera comunità: «Non è retorica dire che casi come questo pesano. Pesano sulle famiglie, pesano sulla città, pesano su chi ha il compito di tenere alta la guardia anche quando le risposte tardano ad arrivare. Per questo il risultato conseguito ha un valore che va oltre lo specifico procedimento».

La sindaca auspica inoltre che possano arrivare sviluppi anche su altri episodi di cronaca che hanno profondamente segnato Foggia. «L’auspicio della comunità, di cui mi faccio portavoce, è che anche altri casi di cronaca che hanno segnato la nostra città possano trovare risposte nel prossimo futuro».

In conclusione, a nome dell’Amministrazione comunale, Episcopo rinnova «gratitudine e stima a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato a questo caso» ed esprime «fiducia nel loro operato».

L’arresto rappresenta un passaggio importante nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Mongiello. La posizione dell’indagato sarà ora valutata nel prosieguo dell’iter giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.