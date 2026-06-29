FOGGIA – Un nuovo punto di ascolto, orientamento e sostegno per i pazienti affetti da demenza e per le loro famiglie. Al Policlinico Riuniti di Foggia nasce lo Sportello Alzheimer, iniziativa promossa dalla Struttura Complessa Ospedaliera di Neurologia e Stroke Unit, diretta dal dottor Ciro Mundì.

Il servizio punta a facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, offrendo informazioni e supporto ai caregiver durante le diverse fasi della malattia. L’obiettivo è garantire una presa in carico sempre più integrata, vicina ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Lo Sportello rappresenta un nuovo tassello nell’ambito delle attività dedicate alle malattie neurodegenerative, patologie che coinvolgono un numero crescente di cittadini e richiedono un approccio multidisciplinare.

Il servizio sarà coordinato dalla dottoressa Elena Carapelle, responsabile del CDCD – Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze della Neurologia del Policlinico di Foggia, su incarico del direttore della struttura, dottor Ciro Mundì.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia nella promozione di modelli assistenziali innovativi, centrati sulla persona e con particolare attenzione alle fragilità.

Per accedere allo Sportello Alzheimer sarà possibile contattare il servizio a partire da martedì 7 luglio.

Telefono: 0881 736474

Orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 10 alle 12

E-mail: sportellodemenzaosp@ospedaliriunitifoggia.it

A cura di Giovanna Tambo.