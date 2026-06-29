Foggia, sicurezza su bici elettriche e monopattini. Forza Italia: "In città vige anarchia totale”

A Foggia si riaccende il dibattito sulla sicurezza di biciclette elettriche e monopattini negli spazi pubblici dopo il grave episodio avvenuto ai Campi Diomedei, dove un bambino di 4 anni è rimasto ferito in seguito all’investimento da parte di una bici elettrica.

A intervenire sono il segretario cittadino di Forza Italia Pasquale Rignanese e il responsabile Viabilità del partito Alessandro Buonfiglio, che parlano di una situazione fuori controllo. “L’ennesimo episodio avvenuto in un’area pedonale, in questo caso un parco, è la prova di come a Foggia vige l’anarchia totale. Il ferimento di un bambino travolto da una bici elettrica ai Campi Diomedei non può permettere ulteriori perdite di tempo”, affermano, chiedendo un intervento immediato di Polizia Locale e forze dell’ordine anche attraverso l’impiego di mezzi più agili per il controllo del territorio.

Nel loro intervento, i rappresentanti di Forza Italia sottolineano come cittadini e famiglie si sentano sempre meno sicuri negli spazi pubblici. “I foggiani non hanno la libertà di passeggiare nell’isola pedonale in centro, oppure in una piazza o in un parco”, denunciano, chiedendo al Comune di vietare la circolazione di monopattini elettrici e bici elettriche nelle aree pedonali, nei parchi urbani e nella villa comunale, con l’installazione di segnaletica specifica e un rafforzamento dei controlli.

Critiche anche all’efficacia delle attuali misure di vigilanza: secondo Rignanese e Buonfiglio, i comportamenti irregolari sarebbero frequenti e difficili da sanzionare con gli strumenti attualmente disponibili. “Siamo costretti ad assistere al comportamento di giovani conducenti di monopattini elettrici che si prendono beffa anche degli stessi vigili urbani che non possono permettersi di rincorrerli a piedi”, evidenziano, sollecitando l’impiego di mezzi adeguati.

Infine, i due esponenti di Forza Italia criticano la gestione complessiva della sicurezza urbana e della programmazione amministrativa, chiedendo un cambio di passo nelle politiche cittadine per la mobilità e il controllo del territorio.