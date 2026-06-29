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FOGGIA CALCIO Foggia, tre candidati per la panchina: Coppitelli, Guidi e la suggestione Caneo

Dopo l’addio di Longo, destinato al Catania, il Foggia accelera sulla scelta del nuovo allenatore e riapre il confronto

Foggia, tre candidati per la panchina: Coppitelli, Guidi e la suggestione Caneo

Federico Coppitelli, tecnico della Casertana - Fonte Immagine: casertanews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

Dopo l’addio di Longo, destinato al Catania, il Foggia accelera sulla scelta del nuovo allenatore e riapre il confronto interno sui possibili profili per la guida tecnica della squadra rossonera.

Secondo quanto riportato da IlFoggia.com, il club avrebbe individuato tre nomi principali su cui concentrare l’attenzione. Il primo è Federico Coppitelli, reduce da una stagione positiva alla Casertana, chiusa con un quinto posto nonostante una rosa giovane, un budget ridotto e numerosi infortuni. Tecnico emergente, era già stato seguito da club di Serie B come la Carrarese e da piazze di Serie C come il Pescara, mentre nelle ultime settimane si sarebbe fatto avanti anche il Livorno. Per il Foggia potrebbe rappresentare una sfida ideale per un percorso di crescita.

Il secondo profilo è quello di Federico Guidi, apprezzato per il lavoro svolto con i giovani e per l’idea di calcio propositivo. Il suo futuro alla Roma resta incerto e diversi club di Serie C, tra cui il neopromosso Grosseto, lo stanno monitorando. Il tecnico gode anche della stima del consulente tecnico rossonero Pavone, che lo conosce bene.

La terza opzione è la più suggestiva: Bruno Caneo, tecnico con un lungo passato da collaboratore di Gian Piero Gasperini e interprete di un calcio dinamico e orientato alla valorizzazione dei giovani. Rimasto fermo dopo le esperienze a Turris e Padova, l’allenatore di Alghero cerca ora un rilancio. Non è un nome nuovo per il Foggia, che lo aveva già valutato nei mesi scorsi dopo il divorzio con Cangelosi. Il suo profilo continua a suscitare interesse per l’idea di gioco e per la possibilità di ricostruire un progetto tecnico in una piazza esigente.

La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma il Foggia punta a definire rapidamente la guida tecnica per avviare la programmazione della prossima stagione.

Lo riporta tuttoc.com.

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