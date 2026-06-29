Furore se ne va. A restare è un Movimento che non vuole più farsi domande

Le dimissioni di Mario Furore non sono il problema. Sono il sintomo.

Il problema è un Movimento 5 Stelle che, mentre continua a predicare diversità, sembra aver imparato fin troppo bene i difetti della vecchia politica. Quella che non sbaglia mai. Quella che non fa autocritica. Quella che, quando qualcuno sbatte la porta, preferisce parlare della porta invece che chiedersi perché sia stata sbattuta.

Foggia non è un incidente di percorso. È il conto che prima o poi doveva arrivare.

Per anni il Movimento ha costruito la propria identità sulla superiorità morale. “Noi siamo diversi”, ripeteva. Diversi dai professionisti della politica, dagli accordi di palazzo, dagli inciuci, dalle alleanze costruite per sopravvivere. Oggi, però, proprio mentre difende il “campo largo”, finisce per utilizzare gli stessi argomenti che per anni ha demolito negli avversari: bisogna tenere insieme la coalizione, evitare scossoni, preservare gli equilibri.

Tradotto: prima l’alleanza, poi la coerenza.

È questo il vero significato politico del caso Foggia. Mario Furore non lascia il Movimento. Sarebbe stato molto più semplice. Rinuncia invece al ruolo che lo rappresentava davanti agli iscritti e al territorio. È una scelta infinitamente più pesante, perché non rompe con un’idea politica, rompe con il modo in cui quella politica viene praticata. Quando scrive di voler continuare a camminare “a testa alta e schiena dritta”, non consegna una frase a effetto. Consegna un’accusa. Nemmeno troppo velata. Sta dicendo che la schiena di qualcun altro si è piegata.

Eppure, invece di interrogarsi, il Movimento reagisce come reagiscono tutti i partiti quando iniziano ad assomigliarsi troppo: minimizza.

Si cerca il colpevole fuori. La stampa. Le ricostruzioni. Le polemiche. I malintesi. Mai uno specchio. È esattamente ciò che il Movimento ha contestato agli altri per oltre dieci anni. La vicenda di Foggia, invece, avrebbe imposto una domanda semplice: perché uno dei dirigenti più autorevoli del territorio arriva a considerare incompatibile il proprio ruolo con la linea del partito? La risposta non può essere liquidata come un dissenso personale.

Prima San Giovanni Rotondo. Poi le sconfitte elettorali. Poi la gestione del caso Barbano. Poi le alleanze che cambiano a seconda della convenienza del momento. Ora le dimissioni di Furore.

Continuare a raccontare che ogni episodio è isolato significa prendere in giro gli elettori prima ancora degli iscritti. Il “campo largo” doveva essere un progetto politico. A Foggia rischia di apparire come un fine in sé, da salvare anche quando il prezzo diventa la credibilità. Ed è qui che il Movimento tradisce la sua promessa originaria.

Perché un movimento nato per cambiare il metodo finisce per difendere il risultato. Nato per rompere gli equilibri, oggi vive per conservarli. Nato per denunciare il potere, oggi teme soprattutto di metterlo in discussione.

Il paradosso è tutto qui.

Mario Furore lascia il coordinamento provinciale ma resta nel Movimento. È forse il gesto più duro che potesse compiere. Perché dice ai suoi: il problema non è il simbolo. Il problema siete diventati voi. La politica ha una regola antica: quando se ne va un dirigente puoi sostituirlo. Quando se ne va la credibilità, molto meno. Ed è questa la domanda che oggi il Movimento 5 Stelle evita accuratamente di porsi.

Non se Furore abbia fatto bene a dimettersi. Ma perché abbia ritenuto impossibile continuare.

Finché quella domanda resterà senza risposta, il caso Foggia non sarà una parentesi locale.

Sarà il ritratto di un Movimento che, nato per rompere gli schemi della politica italiana, rischia di esserne diventato l’ennesima copia. Magari con toni diversi, ma con gli stessi riflessi: difendere il fortino, chiudere i ranghi e considerare l’autocritica una debolezza.

È il modo più rapido per perdere ciò che, un tempo, lo rendeva diverso.

A cura di Maurizio Varriano.