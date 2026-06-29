MANFREDONIA – Cumuli di rifiuti abbandonati, deiezioni canine lasciate sui marciapiedi e la presenza sempre più frequente di topi e ratti. È il quadro denunciato da un cittadino che ha deciso di segnalare la situazione di forte degrado che interessa via Rampa del Torrione, nella zona della cosiddetta “salita della Croce”, a pochi metri dal centro cittadino e dalla sede del Comando della Polizia Locale.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, il fenomeno si ripeterebbe quotidianamente. Sacchetti di immondizia vengono lasciati lungo la strada senza alcun rispetto delle regole, mentre diversi proprietari di cani, dopo aver portato gli animali a passeggio, non provvederebbero alla raccolta delle deiezioni, contribuendo a rendere l’area ancora più degradata.

A peggiorare il quadro sarebbe la presenza, soprattutto nelle ore notturne, di topi e ratti che popolano il canale adiacente alla strada, alimentati probabilmente dall’accumulo incontrollato dei rifiuti.

«Nel 2026 è davvero sconvolgente assistere a una situazione del genere, soprattutto in una zona così vicina al centro cittadino e agli uffici della Polizia Locale», scrive il cittadino, che ha chiesto espressamente di mantenere l’anonimato.

Nella segnalazione viene anche avanzata una proposta rivolta all’Amministrazione comunale e al Comando della Polizia Locale. Secondo il residente, l’installazione di fototrappole o di un sistema di videosorveglianza consentirebbe di individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni indiscriminati di rifiuti e dei comportamenti incivili, scoraggiando il ripetersi degli episodi.

Il problema del conferimento illecito dei rifiuti e del mancato rispetto delle norme sulla raccolta delle deiezioni canine rappresenta da tempo una delle criticità più segnalate dai cittadini. Una situazione che, oltre al danno per il decoro urbano, comporta anche rischi sotto il profilo igienico-sanitario.

La segnalazione è accompagnata da fotografie e da un video che documenterebbero lo stato dei luoghi e che il cittadino auspica possano contribuire a richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti affinché vengano adottati interventi rapidi e risolutivi.