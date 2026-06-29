MANFREDONIA – Un intervento di soccorso per un giovane gabbiano in difficoltà ha richiamato questa mattina l’attenzione di alcuni residenti nella zona tra via Togliatti e via Ugo La Malfa, a Manfredonia.

A segnalare la presenza dell’animale è stata una cittadina che, già dalla serata di ieri, aveva notato il gabbiano incapace di prendere il volo. L’animale, pur spostandosi quando qualcuno si avvicinava, non riusciva ad alzarsi in aria e continuava a richiamare con i suoi versi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha messo in sicurezza l’area e ha richiesto l’intervento del personale specializzato per il recupero dell’animale. Secondo quanto riferito dalla segnalante, durante le operazioni era presente anche il gabbiano adulto, probabilmente la madre, che sorvolava la zona continuando a richiamare il piccolo.

La vicenda si è conclusa con l’attesa dell’arrivo degli operatori incaricati del recupero della fauna selvatica, affinché il giovane esemplare potesse essere preso in carico e ricevere le cure necessarie.

A cura di Michele Solatia.