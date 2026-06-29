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MANFREDONIA GABBIANO Manfredonia, gabbiano in difficoltà soccorso dalla Polizia Locale: mobilitazione dei cittadini

Un giovane gabbiano in difficoltà ha richiamato questa mattina l'attenzione di alcuni residenti nella zona tra via Togliatti e via Ugo La Malfa

Manfredonia, gabbiano in difficoltà soccorso dalla Polizia Locale: mobilitazione dei cittadini

Manfredonia, gabbiano in difficoltà soccorso dalla Polizia Locale: mobilitazione dei cittadini

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un intervento di soccorso per un giovane gabbiano in difficoltà ha richiamato questa mattina l’attenzione di alcuni residenti nella zona tra via Togliatti e via Ugo La Malfa, a Manfredonia.

A segnalare la presenza dell’animale è stata una cittadina che, già dalla serata di ieri, aveva notato il gabbiano incapace di prendere il volo. L’animale, pur spostandosi quando qualcuno si avvicinava, non riusciva ad alzarsi in aria e continuava a richiamare con i suoi versi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha messo in sicurezza l’area e ha richiesto l’intervento del personale specializzato per il recupero dell’animale. Secondo quanto riferito dalla segnalante, durante le operazioni era presente anche il gabbiano adulto, probabilmente la madre, che sorvolava la zona continuando a richiamare il piccolo.

La vicenda si è conclusa con l’attesa dell’arrivo degli operatori incaricati del recupero della fauna selvatica, affinché il giovane esemplare potesse essere preso in carico e ricevere le cure necessarie.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Manfredonia, gabbiano in difficoltà soccorso dalla Polizia Locale: mobilitazione dei cittadini"

  2. Si però per favore venite a togliere sti nidi sulle case in v.kw Togliatti che non se ne può più.la gente mette il mangiare per i gatti e siccome hanno fatto i nidi si ritrovono ogni giorno migliaia di gabbiani stamattina una ragazza si e spaventata sti gabbiani aggrediscono il mio balcone e diventato un cacatoio e ho paura uscire nel balcone perché non trovino più i piccoli gabbiani

  3. La colpa non è dei gabbiani, ma i defic,,,enti che mettono in strada il mangiare per i gatti.
    Fra non molto, oltre i gabbiani e i gatti, diventera’ un punto di ritrovo di tutti i cani randagi della zona.

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