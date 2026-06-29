MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia avvia la procedura per individuare un operatore economico qualificato a cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il quinquennio 2026-2031. L’avviso pubblico, firmato dal Responsabile unico del progetto, dott.ssa Monica Balsamo, è stato predisposto dal Settore Urbanistica e Gestione del Territorio – Servizio Demanio.

L’Ente intende procedere attraverso una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato. Il criterio previsto sarà quello del minor prezzo, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

La manifestazione di interesse non rappresenta una proposta contrattuale né vincola l’Amministrazione comunale. Si tratta, infatti, di una fase conoscitiva finalizzata a raccogliere disponibilità da parte degli operatori interessati a essere successivamente invitati a presentare offerta.

Il servizio richiesto riguarda l’assistenza completa nella gestione del patrimonio assicurativo del Comune. Il broker dovrà occuparsi dell’analisi dei rischi dell’Ente, dell’elaborazione e aggiornamento del piano assicurativo, del supporto nella predisposizione degli atti di gara per l’affidamento delle polizze e della consulenza continuativa nei rapporti con le compagnie assicuratrici.

Tra le attività previste rientrano anche il supporto nelle trattative con le compagnie, la gestione delle pratiche di sinistro, il monitoraggio delle polizze in essere e la rendicontazione periodica.

L’incarico avrà durata di cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, limitatamente al tempo necessario per individuare un nuovo contraente o garantire il passaggio delle competenze.

Attualmente il Comune di Manfredonia gestisce diverse coperture assicurative: RCT/O e responsabilità civile patrimoniale, con premio annuo lordo di 54.889,10 euro; RC Auto – libro matricola, pari a 13.525 euro; tutela legale, pari a 9.577 euro; infortuni cumulativa, pari a 5.000 euro. Le prime due polizze scadono il 31 agosto 2026, mentre tutela legale e infortuni cumulativa il 31 dicembre 2026.

Il servizio non comporterà oneri diretti per il Comune, poiché il broker sarà remunerato tramite provvigioni a carico delle compagnie assicuratrici. Ai fini della determinazione delle soglie previste dal Codice dei contratti, il valore stimato del servizio è pari a 4.997,90 euro annui, per un importo complessivo presunto di 27.488,45 euro, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi. L’Ente precisa tuttavia che non è garantito alcun corrispettivo minimo.

Potranno partecipare gli operatori in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa, privi di cause di esclusione e di conflitti di interesse. È richiesta inoltre l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’appalto e l’iscrizione da almeno cinque anni al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, riservata ai broker.

Sul piano tecnico-professionale, gli operatori dovranno dimostrare di aver intermediato, negli ultimi tre esercizi 2023, 2024 e 2025, polizze stipulate da almeno sette Pubbliche Amministrazioni. È inoltre richiesta una polizza di responsabilità civile professionale connessa all’attività di intermediazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23 del 6 luglio 2026 tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, utilizzando il modello allegato all’avviso e indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse – Servizio di brokeraggio assicurativo 2026-2031”.

In questa fase non dovrà essere presentata alcuna offerta economica. Eventuali indicazioni di merito sull’offerta comporteranno l’esclusione dell’operatore dalla successiva fase di invito.

Gli operatori economici, per poter essere invitati alla successiva procedura, dovranno inoltre iscriversi all’Albo fornitori della CUC del Tavoliere, piattaforma attraverso cui sarà gestita la procedura telematica.

Il Comune procederà all’esame delle candidature tramite il RUP, che verificherà la completezza delle dichiarazioni e formerà l’elenco degli operatori ammessi. L’Ente si riserva comunque di procedere anche in presenza di una sola manifestazione valida, nell’ottica della tempestiva esecuzione del contratto.

L’avviso resterà pubblicato per sette giorni sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, e sul portale della CUC del Tavoliere.