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AREE GIOSTRE Manfredonia, l’opposizione: “Trasparenza sulle giostre della festa patronale, il Comune dia il buon esempio”

Nel mirino finisce la procedura per l'assegnazione delle aree dedicate alle giostre, per la quale i consiglieri chiedono la massima pubblicità

Manfredonia, l'opposizione: "Trasparenza sulle giostre della festa patronale, il Comune dia il buon esempio"

Manfredonia, l'opposizione: "Trasparenza sulle giostre della festa patronale, il Comune dia il buon esempio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – L’istituzione del futuro Osservatorio per la Legalità deve essere accompagnata da scelte amministrative concrete e improntate alla massima trasparenza. È quanto chiedono i consiglieri comunali di opposizione Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi, che, con una nota congiunta, invitano l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico La Marca ad adottare procedure pubbliche e imparziali per l’assegnazione degli spazi destinati alle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della prossima festa patronale di Manfredonia.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, il nascente Osservatorio per la Legalità rischia di rimanere un’iniziativa puramente simbolica se non sarà accompagnato da atti amministrativi capaci di rendere “immediatamente percepibile la trasparenza” nelle decisioni dell’ente.

Nel mirino finisce la procedura per l’assegnazione delle aree dedicate alle giostre, per la quale i consiglieri chiedono la massima pubblicità, così da garantire pari opportunità a tutti gli operatori economici interessati a presentare domanda per ottenere le autorizzazioni comunali.

“L’obiettivo – sostengono – è assicurare la parità di trattamento tra tutte le ditte concorrenti, evitando qualsiasi sospetto di favoritismi o criteri non oggettivi”. Una procedura aperta e trasparente consentirebbe infatti a tutte le imprese del settore di conoscere per tempo le modalità di partecipazione e di concorrere alle stesse condizioni.

Nella nota viene inoltre richiamata l’attenzione sugli aspetti economici dell’iniziativa. L’occupazione del suolo pubblico da parte delle attrazioni comporta infatti il pagamento di canoni al Comune e, secondo i consiglieri, tali entrate dovrebbero essere adeguate all’entità dei ricavi generati dalle attività private, nel pieno rispetto delle norme e dell’interesse pubblico.

Per Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi è proprio da vicende come questa che si misura la credibilità dell’Osservatorio per la Legalità. “Disegniamo modelli di attività disposti graniticamente nella direzione del rispetto rigoroso della legge”, scrivono, ribadendo la necessità di allontanare qualsiasi dubbio su possibili privilegi o prebende.

La conclusione della nota è un monito all’amministrazione comunale: senza decisioni concrete in grado di rafforzare trasparenza e legalità nell’azione amministrativa, “non c’è Osservatorio che tenga”, oltre gli annunci e le dichiarazioni di principio.

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