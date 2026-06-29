Manfredonia, polemiche Luna Park. Gentile: “Oltre le note, il lavoro”

L’assessore alle Attività Produttive, Matteo Gentile, interviene per chiarire la linea dell’Amministrazione comunale su legalità, controlli e trasparenza amministrativa, replicando alle osservazioni mosse da alcuni consiglieri di minoranza e ricostruendo le azioni avviate negli ultimi mesi.

Sul tema del Luna Park, Gentile sottolinea come, sin dalla prima Festa Patronale organizzata dall’attuale Amministrazione, siano stati introdotti elementi di discontinuità rispetto al passato. In particolare, per la prima volta è stato attivato un sistema di vigilanza interamente a carico degli operatori, affiancato da un servizio di pronto intervento, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza e rispetto delle regole.

Parallelamente è in fase di esame presso le competenti Commissioni consiliari un nuovo regolamento comunale per il Luna Park, considerato uno strumento atteso da anni per disciplinare in modo organico aspetti finora gestiti in maniera discrezionale. L’assessore invita tutte le forze politiche a contribuire nel merito, sottolineando che le Commissioni rappresentano la sede istituzionale per proporre miglioramenti e costruire regole condivise.

L’attività dell’assessorato, però, non si limita a questo ambito. Gentile evidenzia infatti un rafforzamento complessivo del sistema dei controlli sul territorio comunale, con particolare riferimento alla regolarità tributaria degli operatori mercatali. Le verifiche avviate hanno inizialmente individuato 61 posizioni debitorie, mentre 43 operatori hanno già provveduto a regolarizzare la propria posizione, attraverso pagamento o rateizzazione.

Lo stesso modello di controllo è stato esteso alle attività commerciali, agli stabilimenti balneari e alle altre realtà produttive, con verifiche su regolarità amministrativa e tributaria e l’attivazione dei relativi procedimenti.

È inoltre in fase di approvazione in Giunta, per il secondo anno consecutivo, il piano dei controlli sulle strutture ricettive, reso strutturale dall’attuale Amministrazione dopo anni in cui non veniva applicato in modo sistematico. L’obiettivo dichiarato è contrastare l’abusivismo, garantire concorrenza leale e tutelare chi opera nel rispetto delle regole.

Gentile ribadisce infine che l’azione amministrativa continuerà a essere fondata su atti, programmazione e controlli, sottolineando che la legalità si costruisce attraverso il lavoro degli uffici e decisioni coerenti, più che attraverso la polemica politica.

Lo riporta su Facebook, Matteo Gentile.