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Home // Foggia // Mario Furore: «Mi dimetto da Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle di Foggia”

FURORE DIMISSIONI Mario Furore: «Mi dimetto da Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle di Foggia”

"Continuerò a servire il territorio e il Movimento da eurodeputato"

Referendum, il 'No' trionfa in Capitanata. Furore: "Quando il popolo partecipa, sceglie con consapevolezza”

Mario Furore - Fonte Immagine: europatoday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Foggia // Politica //

“Ho rassegnato al Coordinamento nazionale del Movimento 5 Stelle le mie dimissioni da Coordinatore Provinciale del M5S di Foggia”. Lo dice Mario Furore in una nota odierna.

“La mia casa è, oggi come ieri, il Movimento 5 Stelle. Continuerò a rappresentarlo e a servirlo da eurodeputato, con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa lealtà di sempre nei confronti del Presidente Giuseppe Conte e dei cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia”.

“A volte un passo di lato non rappresenta un arretramento. È, al contrario, l’unico modo per continuare a camminare a testa alta e con la schiena dritta nella direzione che si ritiene più giusta rispetto dinamiche locali. È la stessa direzione, improntata alla coerenza, che mi ha permesso di arrivare fin qui e che continuerà a guidare il mio impegno politico e istituzionale.”

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