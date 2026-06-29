“Ho rassegnato al Coordinamento nazionale del Movimento 5 Stelle le mie dimissioni da Coordinatore Provinciale del M5S di Foggia”. Lo dice Mario Furore in una nota odierna.

“La mia casa è, oggi come ieri, il Movimento 5 Stelle. Continuerò a rappresentarlo e a servirlo da eurodeputato, con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa lealtà di sempre nei confronti del Presidente Giuseppe Conte e dei cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia”.

“A volte un passo di lato non rappresenta un arretramento. È, al contrario, l’unico modo per continuare a camminare a testa alta e con la schiena dritta nella direzione che si ritiene più giusta rispetto dinamiche locali. È la stessa direzione, improntata alla coerenza, che mi ha permesso di arrivare fin qui e che continuerà a guidare il mio impegno politico e istituzionale.”