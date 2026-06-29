Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo dal quale non è più riemerso. Mentre i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di ricerca, sui social network si è aperto un acceso dibattito, segnato da numerosi messaggi offensivi e provocatori.

Sotto gli articoli che raccontano la vicenda sono comparsi commenti particolarmente duri. C’è chi scrive: «Convivere con quella troglodita razzista e omofoba non sarà stato facile», chi ironizza con «Fuga volontaria?» e chi arriva ad affermare: «Pora stella, poteva tuffarsi anche lei a cercarlo».

Non sono mancate neppure le polemiche sul rilievo mediatico dato alla notizia. Alcuni utenti osservano che «Il marito di qualsiasi donna non fa notizia mentre i parenti dei politici riempiono i tg», mentre altri sostengono: «Se fosse il marito di Paola Rossi le ricerche non sarebbero state così approfondite».

Accanto ai messaggi d’odio, però, molti utenti hanno preso posizione contro gli insulti, pur dichiarandosi critici nei confronti della ministra. «Sto leggendo commenti carichi di cattiveria. Mi chiedo perché, quando succede una disgrazia, a qualunque persona si porta vicinanza. Tutta questa cattiveria solo perché è il marito di un ministro?», scrive un utente. Un altro aggiunge: «Concordo sulle critiche a Roccella ma certi post sono da bestie».

Anche chi ammette di aver pensato a battute di cattivo gusto sceglie di non pubblicarle, spiegando: «Rispetto il dolore della ministra».

Nel corso della discussione, il confronto degenera ulteriormente. A chi invita al rispetto, qualcuno replica con frasi gravissime, arrivando ad augurare malattie ai familiari degli interlocutori: «Speriamo tu possa vedere i tuoi affetti più cari in oncologia, impareresti il buon senso».

Altri utenti cercano invece di allargare il discorso ad altre tragedie. «Ieri un ragazzo marocchino è scomparso nel Garda. Solidarietà alle due famiglie. Le vite sono tutte uguali», scrive qualcuno. Un altro commenta: «Quanti extracomunitari sono affogati nel Mediterraneo: è diventato un cimitero. Una preghiera per tutti».

Tra gli interventi più condivisi emerge infine una riflessione sul clima del dibattito pubblico: «Incredibile come gli stessi che solidarizzano col padre che ha ucciso il figlio gay, ora si sconvolgano perché manca solidarietà alla Roccella». Un commento che evidenzia come, nel confronto online, anche la solidarietà e la sua assenza finiscano spesso per trasformarsi in strumenti di scontro politico.

Lo riporta leggo.it.